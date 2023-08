Le migliori cicliste al Giro di Toscana a Montecatini Terme

Presentato nel Salone Portoghesi dello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini il 27° Giro della Toscana donne élite-Memorial Michela Fanini in programma dal 24 al 27 agosto. Un confronto mondiale tra le migliori esponenti del movimento femminile con la presenza di 28 team provenienti da tutto il mondo (10 di questi sono italiani), con 170 atlete in rappresentanza di ben 40 nazioni. Ed anche questa volta come avviene ormai da tanti anni, il via alla gara a tappe è fissato nel centro storico di Campi Bisenzio grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale. Dopo la tappa in linea dello scorso anno, si tornerà però al cronoprologo tradizionale di due km e 220 metri nel centro della località campigiana con partenza ed arrivo in Piazza Dante di fronte al Comune. Il Giro della Toscana è dedicato a Michela Fanini, la campionessa lucchese, figlia di patron Brunello Fanini, prematuramente scomparsa nel 1994 a soli 21 anni, in seguito ad un tragico incidente stradale. Alla cerimonia di presentazione sono intervenuti tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate (per Montecatini Terme il sindaco Luca Baroncini), un fatto importante e significativo come ha tenuto a sottolineare il patron Brunello Fanini, mentre erano presenti anche il presidente del CONI Regionale Simone Cardullo e quello del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti. Le altre tappe oltre al cronoprologo fiorentino sono il 258 la Quarrata-Serravalle Pistoiese km 99,3, il 268 quella di Segromigno in Piano (partenza ed arrivo) di km 116,8, e l’ultima domenica 27 agosto da Lucca (via ufficiale da Capannori) a Montecatini Alto con arrivo in salita dopo 129 chilometri. Antonio Mannori