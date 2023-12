Le critiche di Pd e Italia Viva: "È soltanto uno spot elettorale"

Le opposizioni intervengono sulla visita del ministro Matteo Salvini e sull’annuncio del progetto di riqualificazione. "Finalmente arriva il restauro – ha commentato Edoardo Fanucci, consigliere comunale di Italia Viva –, peccato che sia fuori tempo, guarda caso a ridosso delle amministrative. Per quella fontana il Comune poteva intervenire prima e in proprio. Salvini dovrebbe dare risposte sulle due rotatorie al casello autostradale, vera priorità. Il sindaco Luca Baroncini si dimostra ancora una volta incapace e inadatto alla nostra città. Pensa al consenso per le elezioni di giugno ma non al bene della città e al miglioramento della qualità della vita".

Critico anche Ennio Rucco (Pd): "La campagna elettorale già in atto da parte di sindaco e Lega suscita strabilianti risultati – le sue parole –; è un profluvio di rendering e progetti. Così avremo in città Salvini che, dopo aver promesso insieme a Baroncini tolleranza zero e sicurezza, festeggia la spaccata numero 17 all’interno del Tettuccio, senza che una sola parola sia stata pronunciata dall’amministrazione. Quello stesso Tettuccio che aspetta ancora la soluzioni promesse dalla Lega sull’intervento di Cassa depositi e Prestiti. Dove sono finite le fiaccolate per le Terme e le promesse elettorali? E i poliziotti promessi nel famoso comizio di Piazza del Popolo? Sembra che la montagna abbia partorito un topolino: un rendering per il restauro della fontana del Mazzoni, che altro non è se non la fase finale della restauro dell’intera stazione. In questi cinque anni a Montecatini tutto è peggiorato, il Comune è diventato una monade isolata e anche il minimo sindacale viene venduto alla gente come un qualcosa di strabiliante".