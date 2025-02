Le attività turistiche in Padule. Volpoca riparte dal 1 marzo

Conto alla rovescia per le nuove iniziative in Padule organizzate dai cacciatori. A darne notizia è il presidente dell’associazione Volpoca Patrizio Zipoli. "Dal 1 marzo prossimo ripartiranno tutte le nostre attività turistico ambientali all’interno del territorio del Padule di Fucecchio e del Lago Sibolla. Sono 25 anni che ci adoperiamo per far conoscere ad una sempre più vasta platea di fruitori e visitatori, le meraviglie che si possono osservare visitando con vari ed idonei mezzi di spostamento, il Padule di Fucecchio e il lago di Sibolla. Nonostante le vicissitudini e i problemi verificatesi nel corso degli anni, con particolar riferimento al Padule di Fucecchio, la nostra associazione ha sempre affrontato in totale autonomia ogni questione e, per quanto possibile, superato, tanto che siamo sempre qua operativi, volenterosi e disponibili a sostenere le primarie necessità del nostro amato territorio oltre che a farlo turisticamente conoscere e valorizzare". Per informazioni sulle attività è possibile visitare il sito www.associazionevolpoca.it oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].