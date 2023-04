Le 24 candeline di Costa Gavras al "Nibbio Alato"

Il mantello scuro comincia qua e là a imbiancarsi, ma per il resto Costa Gavras è ancora in ottima forma. Oggi compirà 24 anni. Sembra ieri l’esordio vincente sulla pista di Follonica da puledra di belle speranze. Che poi ha mantenuto in una carriera fatta di 157 corse disputate, di cui 26 vinte per oltre duecentomila euro di somme vinte. Oggi Costa, una delle beniamine dell’ippodromo Sesana, si gode la pensione al rifugio "Nibbio Alato", che Samanta Catastini riesce a portare avanti tra mille difficoltà. Costa è la "regina" del gruppo dall’alto dei suoi 24 anni che per una cavallo non sono pochi: sempre altera, accetta le confidenze solo dall’inseparabile amico Dickson.