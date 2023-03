Lavori nelle scuole: martedì l’inaugurazione

Martedì 7 marzo saranno inaugurati, dopo lavori di messa in sicurezza, due istituti scolastici di scuola superiore gestiti dalla Provincia. L’Agrario Anzilotti e il liceo Salutati sono stati oggetto di sondaggi e opere di messa in sicurezza, consolidamento e restauro di soffitti e pareti. All’Anzilotti erano emerse criticità di distacco dell’intonaco in quattro ambienti. Al Salutati intervento di risanamento dei solai di alcune aule. Alle cerimonie ci saranno, oltre al presidente della Provincia Luca Marmo, Maurizio Ciampi del servizio edilizia scolastica della Provincia, Cristina Pantera vicepresidente di Fondazione Caripit (che ha erogato 150 mila euro), Miriam Valentino dell’Ufficio scolastico provinciale, Ilaria Baroni dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani e Federica Rastelli assessore di Montecatini.