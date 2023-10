Lavori in viale Bicchierai. Manutenzione delle fogne e interventi sulla strada

La società Acque prosegue l’attività di manutenzione delle fognature delle acque nere in città. Questi impianti raccolgono i liquidi che derivano dallo scarico di sostanze organiche provenienti dagli apparecchi igienico-sanitari. Queste acque se fossero scaricate in un fiume, in un lago o nel mare potrebbero causare rilevanti problemi di inquinamento. Il gestore del servizio idrico effettuerà la pulizia della fognatura nera in viale Bicchierai, nel tratto tra corso Matteotti e via Redi, dal 6 al 10 novembre. In contemporanea, nello stesso punto, saranno effettuati anche alcuni lavori stradali. Per questo la polizia municipale ha emesso un’ordinanza che, tra il 6 e il 10 novembre, durante l’intero arco delle ventiquattrore, è stabilito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli. Il provvedimento sarà segnalato attraverso apposita segnaletica. In deroga a quanto prescritto, è consentita la sosta dei mezzi di Acque o di un’altra ditta delegata dall’azienda, durante gli interventi programmati. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni ricorda "l’importanza di un’adeguata manutenzione delle fognature nere da parte di Acque, come quella già svolta in altre zone della città".

Il Comune, intanto, interviene in via Torino con alcuni lavori riguardanti la fognatura bianca e le buche presenti sul manto stradale in via Torino. A partire da domani, lunedì 30 ottobre, e fino al termine dei lavori, segnalata attraverso apposita segnaletica nel tratto della strada tra corso Matteotti e via Redi, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, su entrambi i lati della strada, e il divieto di transito. In deroga al provvedimento, è consentita la sosta dei mezzi della ditta Pinochi o di un’altra ditta delegata da questa, durante le operazioni dei lavori. Il Comune, attraverso i mezzi canal jet, ha provveduto a pulire le caditoie delle fognature di alcune zone cittadine che potrebbero essere ostruite da foglie, con eventuali rischi durante le piogge. Il canal jet è una moderna e avanzata tecnologia di spurgo per pozzi neri, fogne, tubi e condotte, che sfrutta il sistema idrico ad altissima pressione. Per mezzo del canal jet è possibile pulire perfettamente anche zone molto difficili da raggiungere, come ad esempio tubature situate alla fine di cunicoli molto stretti, tombini di difficile accesso o in caso in cui si riscontrino sistemi di tubature molto antiche e quindi pericolose. Il canale jet permette di effettuare una video ispezione, di aspirare liquami e detriti depositati sul fondo, e di liberare da qualsiasi ostruzione la fossa biologica, tubi, pozzi e canali. Utilizzato di solito come autospurgo, il canal jet incanala sonde con ugelli di dimensioni differenti, spruzzando poi un getto violento e di alta pressione in grado di scrostare qualsiasi detrito da tubature, pozzi neri e condotte.

Daniele Bernardini