Lavori in via Tripoli "Soluzione in vista"

"In via Tripoli verrà allestito il cantiere a partire da martedì 11 aprile, ma l’amministrazione comunale, che abbiamo incontrato di nuovo insieme ai nostri tecnici, ci ha garantito che sono allo studio soluzioni concretamente percorribili per scongiurare la chiusura della strada. Dopo settimane di pressing si intravede una possibile convergenza".

Così si esprime Confcommercio Pistoia e Prato, riferendosi alla querelle che ormai da settimane riguarda la strada che ospita almeno una quindicina di attività che danno lavoro a oltre sessanta addetti e a una ventina di partite Iva.

"Ancora una volta – prosegue la nota dell’associazione – abbiamo rappresentato le istanze del commercio. Non soltanto quello di via Tripoli, ma anche di tutte quelle attività che a cascata verrebbero penalizzate dalla chiusura, evidenziando come un’interruzione del traffico per sette mesi di fila equivarrebbe a un disastro in termini di tenuta da parte dei negozi. Se così fosse, la maggior parte di essi subirebbe un drastico calo del fatturato e in diversi si troverebbero nelle drammatiche condizioni di dover chiudere".

L’ipotesi al momento pare scongiurata: "Nutriamo fiducia – si conclude Confcommercio – circa il fatto che la tutela delle aziende sarà garantita, dal momento che il sindaco in persona ci ha ragguagliato sulla ricerca di una soluzione tecnica che consentirebbe di non chiudere la strada durante le opere. Di sicuro monitoreremo con attenzione ogni passaggio, per assicurarci che le parole siano accompagnate dai fatti. Se questo scenario dovesse essere confermato, potremmo dire che le nostre richieste sono state ascoltate. Un successo che senz’altro impedirebbe una catastrofe economica per la zona".