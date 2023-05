Lavori alla pista di atletica Ma è lotta contro il tempo

Sono partiti i lavori allo stadio Strulli, per il rifacimento della pista d’atletica. Se ne sono accorti i residenti molti dei quali, ignari che sarebbe stato allestito il cantiere tanto atteso soprattutto dalle società d’atletica, si sono trovati le ruspe sotto casa senza essere avvertiti. "Ma non c’era tempo per avvertire, i lavori dovevano partire subito altrimenti sarebbe scaduto il finanziamento del Pnrr" fanno sapere dal Comune. Gli operai hanno iniziato a lavorare lunedì scorso, già da una settimana e il cantiere improvviso, tra polvere e rumore ha destato non poco sconcerto tra i residenti più prossimi all’area oggetto di lavori anche perché i primi giorni sono stati i più impegnativi, per ora, proprio perché si trattava di lavori di preparazione che prevedevano l’eliminazione del vecchio manto gommoso della pista, grattandolo letteralmente via dall’incollatura. Il direttore dei lavori tuttavia ha rassicurato gli interessati che le operazioni successive avrebbero comportato meno disagio per gli abitanti della zona. Quello della pista d’atletica era un progetto che cercava soluzione da anni ormai. Utilizzata non solo dalle società sportive, ma anche dalle scuole, l’anello di gomma dei 400 metri non presentava più da anni le caratteristiche nemmeno di sicurezza costellato di buche com’era e ormai privo delle caratteristiche di elasticità necessarie per una pista omologata. I lavori, che originariamente dovevano presentare un importo di 700mila euro, hanno ricevuto un finanziamento di 680mila euro di fondi del Pnrr, vincolati ai termini di scadenza per l’inizio e la fine dei lavori, pena il ritiro della somma. Il resto, per un totale di 40mila euro è stato messo a disposizione dall’amministrazione De Caro, con fondi proprio comunali "ma solo come compensazione per l’adeguamento del prezzo dei lavori, dopo i vari rincari compresi quelli delle materie prime" come ha specificato l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci. Lo stesso ha anche spiegato che "la pista non si poteva più adoperare. Erano già anni che versava in condizioni non dignitose per lo sport proprio perché era piena di buche e la gomma non era più idonea. Al momento lo stadio è interamente chiuso a qualsiasi tipo di attività, perché è area di cantiere. Confidiamo inoltre che la ditta che esegue i lavori finisca entro i termini assegnati e cioè prima della fine di agosto, perché a settembre devono ricominciare tutte le attività sportive che necessitano della struttura. Rimandare ancora i lavori era dunque impossibile, anche perché si tratta di un cantiere molto particolare". La ditta che esegue l’operazione di stesura della copertura ha bisogno di un tempo asciutto affinché la gomma aderisca bene alla pista.

Arianna Fisicaro