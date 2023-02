Lavori al palasport per 1,3 milioni

Depositato al Genio civile il progetto strutturale del palasport "Gianluca Cardelli", oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. Con delibera della giunta comunale n° 182 del 30 dicembre 2021 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica per l’importo di 1 milione di euro. L’amministrazione comunale a tale riguardo ha partecipato al Bando Progetti On della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia al fine di reperire le risorse necessarie per affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento..

Il 17 febbraio 2022 la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha comunicato l’assegnazione al Comune di Monsummano di un contributo di 62.101,76 euro corrispondente al 70% del costo complessivo dell’incarico, indicando altresì le tempistiche entro le quali affidare l’incarico e rendicontare il finanziamento. Con determina n° 294 del 27 maggio 2022 è stato affidato alla Hyper Società tra Professionisti srl con sede in Firenze l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo. Hyper ha quindi consegnato il progetto per un importo di 1.329.000 euro, di cui 1.065.794 per lavori, compresi 68.131 per la sicurezza e 263.205 euro per Iva, imprevisti, spese tecniche e somme a disposizione dell’amministrazione. Adesso il deposito al Genio civile.