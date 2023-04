Lavatoi e fontana restaurati Domani mattina l’inaugurazione

Domani alle 10.30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione relativa all’intervento di riqualificazione dei lavatoi pubblici e il ripristino della fontana nell’abitato di Casore del Monte, frazione di Marliana. I lavori hanno interessato il ripristino dell’area dei lavatoi e della fontana a essi adiacente e sono stati realizzati con fondi del Comune di Marliana e con la donazione di 3.376,50 euro da parte dell’associazione Casore Viva.

"Tali lavori – scrive il sindaco Federico Bruschi (foto) – hanno un doppio valore, che ne giustifica la realizzazione. Il primo consistente nella riqualificazione di un area di interesse culturale e storico, che cosi potrà mantenersi negli anni a venire. Non avendo più ragione di assolvere alla funzione per cui fu progettata (cioè permettere ai cittadini di poter lavare i propri panni), svolge con la sua materiale presenza testimonianza diretta di come, in tempi ancora non troppo remoti, si vivesse nei nostri borghi. La seconda motivazione che rende questo intervento ulteriormente importante consiste nel poter legare tale opera al ricordo di un cittadino la cui spiccata virtù ne giustifica la celebrazione della memoria. E’ per Iliano Tognarini che l’amministrazione comunale e l’associazione composta da amici e suoi cari ha deciso di investire insieme risorse con l’obiettivo di ripristinare la fontana a cui era legato e verso il cui recupero ha più volte espresso in vita la volontà di adoperarsi".