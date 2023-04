"L’Avaro" di Buscemi Posti gratuiti

Mercoledì 12 aprile alle 21 per gli appassionati della drammaturgia classica al Teatro Pacini c’è una grande opportunità: nel 350° anniversario della scomparsa di Molière, grazie ad Andrea Buscemi e alla Compagnia Tiberio Fiorillo, si terrà la rappresentazione a ingresso gratuito di ‘L’Avaro’, spettacolo che l’attore pisano ha realizzato nel 2010 e che da allora conta centinaia di repliche in tutta Italia. L’opera rientra in un progetto riconosciuto e finanziato dal ministero della Cultura e accompagnato dalle musiche originali di Niccolò Buscemi.

Al fianco di Andrea Buscemi, che interpreterà il taccagno per eccellenza Arpagone, anche Eva Robin’s nei panni di Frosina e poi Livia Castellana, Nicola Fanucchi, Pantaleo Annese, Martina Benedetti e Rebecca Fanucchi. Il vecchio Arpagone, innamorato della sua cassetta di denari e talmente taccagno da risparmiare anche sulla biada dei cavalli e sullo stretto necessario per vivere, ha la sfacciataggine di invaghirsi di una giovane vicina di casa, già promessa in sposa al figlio.

"Siamo molto lieti di questa occasione che ci offre Andrea Buscemi– dice il sindaco Oreste Giurlani – e abbiamo così l’opportunità di offrire gratuitamente a tutta la cittadinanza questo straordinario spettacolo. Un’esibizione da non perdere, alla quale invito con piacere non soltanto i cittadini di Pescia, ma tutti coloro che sono interessati alla grande prosa".

"Ringrazio l’amministrazione comunale per la sensibilità – aggiunge Buscemi – ospitando l’anteprima nazionale del nostro spettacolo nello splendido Teatro Pacin; ha così inteso riconoscere l’importanza del nostro progetto artistico nel vasto panorama teatrale italiano".

E.C.