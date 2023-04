L’assessore Gliori non si dimette "Giurlani mi ha chiesto di restare Penso a lui come fosse un padre"

Annalena Gliori, assessore della giunta comunale di Oreste Giurlani, replica alla pubblica richiesta del gruppo consiliare Pescia Cambia, che invitava a farsi da parte quanti avevano già deciso di candidarsi con altre forze politiche nelle prossime elezioni amministrative.

"In seguito a quanto appreso dalla cronaca locale – scrive Gliori – è doveroso da parte mia rilasciare un comunicato che chiarisca senza dare spazio a chiacchiere sterili o interpretazioni dei più maliziosi. Nel 2018 ho scelto di intraprendere un’avventura che, contrariamente a quanto si possa pensare, si è rivelata impegnativa, faticosa quanto appagante per le soddisfazioni personali che mi sono ritornate con dimostrazione di stima e affetto da parte dei cittadini: un’esperienza che ripeterei altre cento volte anche e soprattutto per quello che mi ha insegnato e per le meravigliose persone che mi ha permesso di conoscere e con le quali ho lavorato in sinergia e armonia".

"Per questo – va avanti l’assessore – devo ringraziare il destino, ma soprattutto Oreste Giurlani, al quale voglio un bene spropositato. Usando la metafora di padre e figlia, con lui ho imparato a camminare e a parlare nell’ambiente politico; mi ha insegnato a comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò a cui dare importanza e ciò che è bene non prendere in considerazione. Poi ci sono io, che sono rimasta oggi come cinque anni fa la persona che ha scelto di iniziare questo percorso per il bene della propria città, lasciando agli altri i vari attacchi politici che sono un po’ come le guerre:lasciano dietro di loro solo miseria morti e feriti. Io invece voglio concentrarmi sul futuro di Pescia".

"Penso a Oreste – scrive ancora Annalena Gliori – come un padre. Lui mi ha supportata e sopportata, incoraggiata e istruita e per questo non smetterò mai di ringraziarlo. Ci vogliamo bene e ci stimiamo e con il gruppo di maggioranza abbiamo fatto un lavoro straordinario, direi quasi irripetibile per la natura del gruppo, che vorrei ricordare essere stato di esponenti di centro, sinistra e destra. Sebbene io non abbia mai avuto tessere di partito, è risaputo che sia simpatizzante a destra e questo non è mai stato negato o tenuto segreto. Durante la legislatura poi ho sempre rimostrato la mia contrarietà ad alcune linee di pensiero del sindaco senza farne mai mistero con nessuno. Per questi motivi ho scelto di non ripresentare la mia candidatura con Pescia Cambia con la convinzione che la mia avventura politica fosse giunta al termine. Le cose però cambiano e si è presentato un nuovo scenario, ovvero una nuova lista civica di centrodestra. Tornando alla metafora precedente della famiglia, mi piace pensare che, come regola vorrebbe, tutti i figli a un certo punto della loro crescita se ne vanno di casa, pronti ad affrontare nuove sfide gambe, ma l’amore e l’affetto per la famiglia non se ne andrà mai. Si possono discutere i metodi con i quali dare comunicazioni e nel mio caso non ho informato il mio gruppo tramite stampa o terze persone. Un minuto dopo aver preso la mia decisione ho chiamato il sindaco e ho chiesto di incontrarlo subito. L’indiscutibile sono le scelte personali che, come tali e per come mi è stato insegnato, vanno rispettate"

"Quindi ho avvertito l’unica persona che avrei, eticamente parlando, dovuto avvertire – conclude l’assessore Gliori – ovvero il sindaco, che per la seconda volta aveva riposto in me la sua più totale fiducia. Ho chiesto a lui cosa avrebbe voluto che facessi per il mio ruolo di assessore. Proprio per la fiducia e la serietà di cui accennavo prima, reciproca da parte mia e nei confronti dei cittadini che mi hanno votata e soprattutto di quelli che non lo avevano fatto, mi ha detto che avrei dovuto portare a termine il lavoro che avevo iniziato, con lo stesso impegno e serietà di sempre e così intendo fare. Fino a che il sindaco non deciderà diversamente continuerò per quanto sopra, seriamente e con il massimo rispetto di tutti, rispetto che non ho mai mancato a nessuno, fiducia e serietà che mi hanno contraddistinta e che stanno continuando a distinguermi. Da ex sportiva di atletica leggera ricordo bene la competizione, la sana competizione sportiva ed è quella che mi sento ancora nel cuore e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste elezioni. Che vinca il migliore".