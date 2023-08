L’assessore Corrieri non si ricandiderà "Quei punti un peso"

Emiliano Corrieri non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali in programma il prossimo anno. Lo ha annunciato lo stesso assessore nel corso del consiglio comunale di giovedì sera. ma il caso multe non c’entra. "Motivi di lavoro", ha spiegato Corrieri. L’assessore al traffico era ovviamente nel mirino per la vicenda visto che pochi giorni fa si era assunto la responsabilità politica del caso. Come se non bastasse alla vigilia del consiglio comunale cinque cittadini avevano inviato una lettera aperta a tutti i consiglieri comunali con la quale lo accusavano in pratica di non essersi interessato alla vicenda proprio per il suo prossimo disimpegno amministrativo. Lettera che tra l’altro è stato letta in aula durante la seduta dal consigliere Nicola Guelfi. "Comprendo la rabbia dei cittadini - ha detto Corrieri leggendo la risposta inviata ai cittadini – ma per amor di verità non posso permettere che si dica che non mi sono fatto carico dei loro problemi. Lo dimostra il fatto che tra noi ci sono state diverse telefonate, tra cui una di venti minuti. Se avessi voluto lasciar perdere li avrei liquidati in breve tempo".

Al di là di questo Corrieri si è nuovamente scusato di fronte al consiglio comunale e ai cittadini per quanto è accaduto in questi mesi. "Non era mia intenzione vessare nessuno - ha detto – tutto è nato dopo la segnalazione di alcuni cittadini che chiedevano maggiore sicurezza al semaforo di largo Kennedy. Il mio obiettivo era solo quello di dare maggiore sicurezza alla città, non certo fare "cassa". Tra l’altro per fortuna il nostro Comune non ne ha nemmeno bisogno. Non potevo immaginarmi quello che è poi accaduto. Delle multe relative alle infrazioni "veniali" e dei punti persi ne porterò sempre il peso".

g.g.