L’assessore Coraci si dimettte: le deleghe saranno redistribuite

Anche Alina Nicoleta Coraci si è dimessa. Alle elezioni amministrative del 2023 si era candidata con la lista civica ’Una storia nuova’, una delle tre che sostenevano Riccardo Franchi sindaco; aveva ricevuto 45 preferenze ed era entrata nella Giunta Comunale, con la delega a Pubblica Istruzione, Cultura, Innovazione Tecnologica e Gemellaggi. "La mia scelta è frutto di una riflessione approfondita - spiega in una nota - motivata dalla decisione di tornare a esercitare la professione di docente, che rappresenta per me una vocazione profonda, e dalla necessità di dedicarmi con maggiore presenza agli impegni familiari. Due ambiti che reputo fondamentali, che richiedono tempo, energia e dedizione, e che in questa fase non mi permetterebbero di continuare a svolgere con la dovuta attenzione e responsabilità il ruolo".

Coraci è soddisfatta di quanto fatto nell’amministrazione: "Quella vissuta in questi due anni è stata un’esperienza preziosa - commenta - ho avuto l’opportunità di lavorare su temi che considero centrali per il futuro della nostra comunità, e di farlo in un clima di confronto, collaborazione e condivisione. Ringrazio sindaco e giunta per la fiducia, i consiglieri per il dialogo costruttivo, i dipendenti per la competenza e la disponibilità dimostrata. E naturalmente i tutti i cittadini".

Il sindaco Riccardo Franchi ringrazia l’ormai ex assessora per il lavoro svolto. "Mamma, insegnante, moglie - afferma il primo cittadino - la sua è una scelta di vita, che si era andata maturando nel tempo". Per quanto riguarda quelle che erano le deleghe di Coraci, niente è stato ancora definito: "Abbiamo pensato di rinviare le scelte alla ormai prossima verifica di metà mandato - conclude -. Intanto, ce ne faremo carico io e il vice sindaco Luca Tridente".

E.C.