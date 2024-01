Larcianese-Lampo Meridien, in palio c’è l’orgoglio del Montalbano

Due derby caratterizzano la diciannovesima giornata del girone A di Promozione. Allo Strulli di Monsummano Terme va in scena il derby tra l’Intercomunale e il Casalguidi. La gara (ore 15) vede in campo due formazioni che, nell’ultimo turno di campionato, hanno pareggiato i rispettivi contro Maliseti Seano e Pietrasanta. Gli amaranto sono riusciti a pareggiare il match nei minuti finali, mentre i giallo-blu hanno attaccato dal primo all’ultimo minuto di gioco, senza però riuscire ad andare in rete. Le premesse per assistere ad una gara di assoluto livello ci sono tutte quante, visto che sia affrontano due squadre che finora si sono comportate più che bene nel combattutissimo girone A. L’Intercomunale tra l’altro è alla ricerca di punti pesanti, per mantenere l’attuale quinto posto in classifica, che permette di approdare ai playoff.

Derby sentitissimo quello del Montalbano fra Larcianese e Lampo Meridien. La partita di andata è terminata con la vittoria della Lampo Meridien per 3-1. Tanti ex in campo. Nella Lampo Meridien militano i difensori Del Sorbo e Massaro, il centrocampista Vettori, ed i giovani in quota Sabatini, Lapo e Niccolò Ferrucci. Nella Larcianese invece l’ex di turno è il difensore Foresta, in dubbio a causa di un problema muscolare. Per entrambe le squadre sarà l’occasione per riscattarsi le sconfitte patite nell’ultimo turno. Per quanto riguarda le formazioni, nella Larcianese sarà assente Guarisa, fermato dal giudice sportivo. La Larcianese intanto ha informato che non è stato omologato il risultato della gara contro la Lunigiana Pontremolese. Ciò per un preannuncio di ricorso della società viola. Le decisioni del giudice sportivo sono attese per la prossima settimana.

s.lo.

m.m.