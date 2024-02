Larcianese a Pietrasanta. C’è Monsummano-Settimello

Secondo turno infrasettimanale del girone di ritorno per il girone A di Promozione. Qusto pomeriggio (ore 15 salvo posticipi) si gioca la venticinquesima giornata. La lanciatissima Larcianese va di scena (ore 17) sul campo del Pietrasanta. Dopo l’importantissimo quanto meritato successo contro contro la capolista Viareggio, e prima del derby di domenica prossima al Cei contro l’Intercomunale Monsummano, i ragazzi di mister Maurizio Cerasa cercano in Versilia un altro risultato positivo. Il tecnico dei viola avrà dei problemi di formazione per affrontare questa partita perché, oltre all’attaccante Filippo Ferraro, assente già nella partita con il Viareggio per problemi muscolari alla coscia, non ci sarà sicuramente anche il centrocampista Gianmarco Sarti, uscito anzitempo domenica scorsa per un serio infortunio.Nel Pietrasanta milita l’ex centrocampista Andrea Ghelardoni, in maglia viola nelle due precedenti stagioni sportive, e l’attaccante Aurelio Falorni.

Turno in trasferta anche per la Lampo Meridien che ciocherà su campo pratese del Viaccia. La formazione avversaria, con 31 punti, è piena lotta per evitare di disputare gli spareggi dei playout. Nell’ultima giornata di campionato ha pareggiato in trasferta sul campo della Pontremolese. Per gli uomini di Federico Magrini sarebbe importante conquistare un risultato positivo. Le squadre che la seguono in classifica, tra cui il Viaccia, si stanno avvicinando, e un successo darebbe respiro alla classifica e allontanerebbe la zona pericolosa.

Giocano in casa invece Intercomunale Monsummano e Casalguidi. I monsummanesi ospitano il Settimello. Il pari ottenuto sul campo del San Piero a Sieve è stato salutato con entusiasmo dagli amaranto. Merito della buona prestazione offerta dai ragazzi allenati da Matteoni, e del gran bel gol siglato da Bertelli. Vincendo, l’Intercomunale chiuderebbe ogni discorso legato al conseguimento della salvezza e potrebbe davvero puntare dritto ai playoff.

Il Casalguidi potrebbe iniziare a fare ciò già da questa giornata di campionato che lo vede impegnato ai Giardinetti di Lamporecchio contro la San Marco Avenza (calcio d’inizio alle ore 20). I gialloblù, settimi in classifica e con 37 punti all’attivo, possono infatti considerarsi già salvi, dopo l’1-0 centrato contro la Real Cerretese domenica scorsa.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini