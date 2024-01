L’appello di Confcommercio. Spampani sprona la giunta: "Lavoriamo sul turismo"

"L’approvazione del bilancio di previsione del comune di Montecatini è un fatto che accogliamo con favore. Adesso, considerato l’anticipo con il quale sarà possibile muoversi, non si perda l’occasione di una programmazione condivisa che accresca l’ambizione della città". La dichiarazione arriva da Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, che ritorna sul tema della competitività del territorio.

"Montecatini ha un enorme potenziale ancora inespresso – prosegue – che merita di essere sprigionato. Ne va, del resto, dello stato di salute di una città che può giocarsi la partita dello sviluppo sfruttando la sua vocazione turistica e consolidando, di conseguenza, le sue reti commerciali, ricettive, ristorative. Ma è un lavoro che deve essere messo a sistema".

Per il presidente di Confcommercio Pistoia-Prato, infatti, "non dobbiamo dilapidare adesso il vantaggio temporale acquisito, anche a fronte di un rischio stallo connesso alla prossima tornata elettorale. Anche le ultime festività, rimaste in chiaroscuro, evidenziano come si possa lavorare per accrescere l’appeal di un territorio baricentrico, che deve tornare a essere stabilmente meta di per sé desiderabile e non mero punto di passaggio. In questo senso, ribadiamo come la costituzione di una destination management organization rappresenti una dinamica irrimandabile per ottenere un reale salto di qualità".

Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, la Destination Management Organization (Dmo) è la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi). Esso adotta un approccio strategico per collegare tra loro entità molto diverse per una migliore gestione della destinazione. Le Dmo sono organizzazioni senza scopo di lucro responsabili del management e del marketing di una determinata destinazione.Possono essere autorità od organizzazioni nazionali per il turismo, oppure organizzazioni di livello regionale o provinciale. Si tratta di organismi di natura pubblica o pubblico-privata che dimostrano di promuovere, commercializzare e gestire i flussi turistici, coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio. Svolgono attività di marketing attraverso portali e siti web.

I Dmo, quindi, non solo hanno un ruolo di primo piano nella promozione e nella commercializzazione delle mete turistiche, ma risultano ancora più importanti, nel guidare lo sviluppo di tali mete. "Si tratta dunque – conclude conclude Spampani – di rimettere la città sempre di più sulla mappa, per innescare quei meccanismi virtuosi che poi ne alimenteranno il benessere. Una missione da compiere evitando gli errori del passato, riunendo tutti gli stakeholder e concretizzando una visione di lungo periodo per Montecatini".

