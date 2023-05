Lanterne Rosse al salone Regina col baritono cinese Tong Liu

Stasera alle 21,15 al Tettuccio, nel suggestivo salone Regina, è di nuovo di scena Montecatini Opera Festival. Per festeggiare i 25 anni di attività in giro per il mondo, una vetrina verrà dedicata allo spettacolo "Lanterne Rosse", famosa e significativa metafora utilizzata in molte occasioni per evidenziare la ricerca di cultura e libertà alla quale aspira la Cina. Il baritono cinese Tong Liu, a fianco di cantanti italiani, accompagnato al pianoforte dal maestro Chiara Mariani, interpreterà arie di Verdi, Puccini, Mascagni, Bizet e altri ancora. E, come sempre, in platea arriveranno ospiti da tutto il mondo. Nel film del 1991, le lanterne rosse diventavano il simbolo bramato di piccole concessioni, in mezzo ad un mare di vessazioni e divieti, di rigide regole, di oppressive privazioni, dettate da un potere molto più grande, invisibile quanto invalicabile. Ma veniamo alla serata di stasera, organizzata dall’associazione culturale Il Parnaso. Maria Giulia Grazzini e il figlio Lorenzo Lavarini hanno lavorato a lungo per tessere una relazione con la Cina, con l’obiettivo di dar vita a un progetto di scambio tra artisti e italiani e cinesi. Lo scopo è quello di confronto e integrazione tra due patrimoni culturali immensi. "In un momento storico difficile come questo - spiegano Maria Giulia e Lorenzo - siamo certi che il poter mostrare di raggiungere risultati di grande contenuto nel campo tradizionalmente indipendente delle arti rappresenti un’importante e potente via da seguire". Tra le molte finalità del progetto del Parnaso, sostenere il dialogo tra i due Paesi e creare una rete internazionale di scambi culturali e artistici. Il Parnaso è un’associazione apartitica e apolitica che si propone di propagandare, valorizzare e promuovere l’arte in ogni sua forma.

Giovanna La Porta