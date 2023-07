Lamporecchio, è tempo di Fiera Stasera il concerto della banda Poi domani ci sarà il clou della festa

La Fiera di Lamporecchio, edizione 2023 entra nei suoi giorni più importanti e tradizionali. Dopo il raduno dei trattori d’epoca, l’aratura in notturna ed i Giochi senza frontiere dei bambini dei rioni, svoltisi nei giorni precedenti, si arriva a stasera, lunedì 31 luglio, alle ore 21,15 con il tradizionale appuntamento del concerto d’estate a cura della Banda Musicale Puccini. La serata ha avuto il titolo "Notte di note". Poi arriviamo a martedì. Il giorno della Fiera. Un appuntamento che si ripete da oltre cento anni. Ogni primo martedì’ del mese di agosto a Lamporecchio è infatti il giorno della Fiera. Una giornata ricca di appuntamenti, con iniziative che si svolgeranno nelle diverse piazze del paese. In Piazza IV Novembre è n programma il concorso di bellezza Miss Italia, mentre in piazza Berni sono previsti i concerti a cura dei gruppi musicali Lost Name e Rok in movie. Poi avranno un ruolo importante i brigidini che saranno distribuiti gratuitamente per le vie di Lamporecchio. I brigidini sono offerti dalle ditte Bianchini e Rinati. Il giorno dopo, mercoledì 02 agosto, detto il Fierino, sono in programma altre iniziative. In piazza IV Novembre Radio Stop Party e in piazza Berni "Pianeta zero! Durante la serata, in via Gramsci, esperti Mastri I Brigidinai di Lamporecchio si esibiranno nella dimostrazione di come si creano i "duri di menta", i famosi bastoncini piuttosto che "pezzettoni" al sapore di menta. Ovviamente sono fatti a mano. La manifestazione della Fiera 2023 si chiuderà con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che si tengono in piazza Salvo D’acquisto Insomma, una festa che coinvolge tutto il paese. Lungo le vie del centro, la manifestazione sarà ricca di cose interessanti: attrazioni itineranti, attrazioni per i bambini, mercatino, banchi di chicchi dei Brigidinai, negozi aperti,, bar, eventi musicali, spettacoli, luna park, zona discoteca. Un appuntamento che sicuramente richiamerà a Lamporecchio tantissima gente. La manifestazione viene organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Lamporecchio e dell’amministrazione comunale.

m.m.