Lampo Meridien ottiene un prezioso pareggio a Pontremoli

Lunigiana Pontremolese

0

Lampo Meridien

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Razzoli, Miceli, Menichetti, Seghi, Filippi, Verdi, Scaldarella, D Antongiovanni, Petracci, Bruzzi, Vicari. All. Bracaloni.

LAMPO MERIDIEN: Bartolozzi, D’Angelo A., Boghean, Mazzanti., Massaro, Simi, Di Vito, Vettori, Pirone, Maiorana, Raffi. All. Magrini.

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Il Lampo Meridien torna dalla difficile trasferta di Pontremoli con un punto pesante ed importante per il morale e la classifica. È stata una partita equilibrata. Alla fine dei novanta minuti il risultato di parità rispecchia fedelmente l’andamento della gara. Poche sono le vere occasioni da raccontare. I padroni di casa vanno vicino al vantaggio, su calcio di punizione. La palla colpisce il palo a portiere battuto. Nei minuti finali il Lampo Meridien ha avuto una ghiotta occasione per segnare la rete della vittoria. Su azione di contropiede Maiorana non è stato capace di concretizzare in rete la sua bella azione offensiva.

m.m.