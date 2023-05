Lamichhane con Italia Viva "Al di fuori degli schieramenti Non sosteniamo nessuno"

di Emanuele Cutsodontis

A poche ore dal doppio turno di ballottaggio previsto domenica e lunedì, in cui Vittoriano Brizzi e Riccardo Franchi si sfideranno per decidere chi sarà il prossimo sindaco, Cosimo Lamichhane, Francesco Natali e Sonia Petrillo, rispettivamente referente di Pescia e coordinatori provinciali di Italia Viva, sono intervenuti nel dibattito politico per affermare la propria lealtà nei confronti di Giancarlo Mandara. Nelle elezioni amministrative di pochi giorni fa, Lamichhane aveva raccolto 55 preferenze correndo come capolista di Voltiamo Pagina, una delle liste civiche che sostenevano la candidatura dell’avvocato pesciatino.

Adesso il giovane esponente del partito di Matteo Renzi – 21 anni, sostenitore della necessità di fusione dei Comuni tra Pescia e Uzzano –, dichiara di lasciare libertà di voto ai propri elettori, confermando di rimanere vicino a Mandara, "figura seria e preparata con cui proseguiremo un rapporto di leale collaborazione".

Lamichhane spiega di aver deciso di restare fuori dagli schieramenti che si sfideranno al ballottaggio. "Il nostro spirito riformista ci impedisce di appoggiare la candidatura di Vittoriano Brizzi, espressione di un’amministrazione che in città ha già dato a sufficienza; allo stesso modo riteniamo di non poter sostenere Riccardo Franchi, che fin dall’inizio si è distinto per un atteggiamento finalizzato ad escludere qualsiasi forma di dialogo, soprattutto chiudendo alla naturale fusione dei Comuni tra Pescia e Uzzano".

Né accordi né sostegni ai due candidati, quindi. "Il nostro atteggiamento nei prossimi cinque anni, qualsiasi sia la maggioranza – conclude Lamichhane nella nota stampa diffusa nel primo pomeriggio di ieri in qualità di referente per Pescia– sarà rivolto al bene e al futuro del Comune di Pescia, senza pregiudizi verso nessuno, ma anche senza sconti per nessuno". Insomma, non resta che aspettare la scelta degli elettori.