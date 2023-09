L’aggressione di Livorno: "Pugno a Chiera assurdo"

Il giorno dopo c’è più lucidità, ma Andrea Luchi la rabbia per quanto accaduto mercoledì sera durante il match di Supercoppa giocato dalla Fabo Herons Montecatini al PalaMacchia di Livorno non l’ha completamente smaltita. Mancavano circa tre minuti alla fine del secondo quarto quando, in seguito ad una palla contesa e terminata fuori, il giocatore della Pielle Mateo Chiarini e Adrian Chiera, argentini entrambi nativi Cordoba, hanno uno scambio di opinioni piuttosto acceso. Nell’alterco verbale in salsa albiceleste interviene però una terza persona, che argentina non è e che passa subito ai fatti: dal suo posto di parterre, subito a ridosso del lato corto del campo, si alza e colpisce Chiera con un pugno. Il gesto scatena una rissa che danneggia anche il cronometro dei 24 secondi posizionato sul parquet, nelle immediate vicinanze.

Il presidente degli Herons Luchi fornisce un’analisi lucida e molto chiara: "Quello che è successo a Livorno è inqualificabile. Tutti hanno visto, gli arbitri erano lì, a loro a fine gara ho chiesto di tutelarci – rivela il numero uno degli Herons – Il rettangolo di gioco è da sempre un luogo sacro, inviolabile e non è ammissibile che chi opera all’interno di esso debba sentirsi intimidito, minacciato o venga addirittura aggredito".

Un appello evidentemente caduto nel vuoto, visto che il giudice sportivo alla società piellina ha comminato una pena irrisoria se commisurata all’accaduto: squalifica del campo di una sola giornata, annullabile con il pagamento di una multa di 1.500 euro: "E’ l’ora che certi episodi vengano eliminati, senza il minimo indugio. E sarebbe anche l’ora che le istituzioni sportive, a cominciare dalla Federazione, prendessero una posizione netta su vicende come questa – continua Luchi – A Montecatini una situazione del genere non si sarebbe mai verificata, perché abbiamo dei valori che sono i principi fondanti della nostra società, ma questi gesti nel 2023 non si dovrebbero mai vedere in nessun contesto. Invece a febbraio nello stesso palazzetto ci hanno tirato addosso un boccale di birra, ci hanno colpito con le aste delle bandiere e mercoledì hanno colpito un nostro giocatore con un pugno: non intendiamo subire in silenzio e ci tuteleremo in tutte le sedi previste dalla legge. Al momento con i nostri avvocati siamo in una fase preliminare, stiamo cercando innanzitutto di risalire alle generalità del responsabile e vista la zona dove si trovava potrebbe addirittura essere un dirigente della società".

Filippo Palazzoni