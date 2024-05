L’aggressione all’anziana madre: prima le grida, poi le botte in strada. Quarantenne finisce in manette

Pescia, 24 maggio 2024 – L’odio e la rabbia nei confronti di sua madre erano cresciuti in modo molto forte dentro di lei. Ormai non poteva più contenere ciò che provava. Per questo, mercoledì sera, una donna di circa quarant’anni ha deciso di affrontare il genitore, per motivi al momento sconosciuti. Sì è presentata al portone dell’abitazione dove vive l’anziana intorno alle 20, iniziando a colpirlo con estrema violenza e gridando all’anziana di scendere subito. Mentre chiamava la madre a squarciagola, molti passanti sono stati attirati dalla confusione che stava provocando la donna, ormai incapace di controllarsi e capace invece di pensare solo all’incontro ormai imminente con la madre. La quarantenne sembrava davvero fuori di sé mentre continuava a tirare colpi alla porta. Alla fine, l’anziana madre è scesa in strada, ma questo non è servito a calmare la figlia, anzi la situazione è peggiorata nel giro di pochi minuti.

L’anziana ha ricevuto letteralmente una tempesta di colpi, dalla quale non riusciva a sottrarsi. La figlia continuava a colpirla con violenza, mentre aumentava il numero dei passanti che, attoniti, si fermavano a guardare la scena. Alla fine, sul posto, è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pescia, che ha cercato subito di separare la figlia dalla madre in quello che era diventato qualcosa di molto diverso da una discussione. La quarantenne, per tutta risposta, ha iniziato subito a opporre una resistenza ostinata, creando non pochi problemi per la sicurezza. Alla fine, i militari sono riusciti a fermarla e ad arrestarla, conducendola alla stazione. Nella zona del centro di Pescia, il pubblico ha iniziato ad andarsene ed è così tornata la tranquillità.