Ladri in azione nell’appartamento. Cassaforte smurata e portata via

Ponte Buggianese (Pistoia), 14 gennaio 2024 – Hanno smurato e tagliato una cassaforte in pieno giorno. E’ accaduto giovedì mattina a Ponte Buggianese, in un’abitazione di via Rossini, in "zona musicisti", a poche decine di metri dalla biblioteca comunale e dalle scuole elementari. I ladri hanno portato via gioielli e da buongustai un paio di lattine di olio di frantoio.

Un furto fatto da una banda specializzata e frutto di appostamenti, secondo la proprietaria che ha denunciato il fatto alla locale stazione dei carabinieri e si è sfogata su un gruppo Facebook del paese: "Sicuramente - dice - hanno avuto " talpe" o si sono appostati perché in quella mattina io lavoravo, e nelle due case a fianco della mia non c’era nessuno, una è in corso di ristrutturazione, l’ altra era vuota per un ricovero in ospedale, quindi non credo abbiano agito dei ladruncoli occasionali ma bensì ben organizzati. E che çi sono state "talpe" si evince dal fatto che intorno a Befana io sono stata per quattro giorni, a fare un viaggio, quindi casa vuota, hanno invece colpito quando un vicino era in ospedale, e non tante persone lo potevano sapere".

Il furto è stato così ricostruito: i ladri si sono introdotti nell’abitazione intorno alle 10. Una volta all’interno hanno avuto tutto il tempo di trovare la cassaforte e smurarla. A quel punto per aprirla l’hanno tagliata su un lato. All’interno non c’erano soldi ma preziosi. "Alcuni gioielli di mia mamma e di mia suocera a cui ero affezionata, dei miei figli piccoli, e miei, questo mi rattrista molto", ha detto la derubata. Poi prima di fuggire, i ladri hanno messo gli occhi su due lattine da cinque litri di olio di frantoio e hanno portato via anche quelle. Quindi in tutta tranquillità, hanno lasciato la casa, quasi sicuramente dalla porta principale. Come detto la zona non è isolata, vicino c’è la scuola, la biblioteca, la casa è in prossimità di un parcheggio pubblico.

Il furto è avvenuto in piena mattina e i ladri devono aver impiegato del tempo e fatto abbastanza rumore per smurare la cassaforte e tagliarla, ma hanno agito completamente indisturbati. Da qui un appello della donna: "Se qualcuno avesse visto dalle 10 alle 13 qualcosa di strano, lo segnali ai carabinieri", e un consiglio: "Massima attenzione, si entra nelle case indisturbati anche alle 10 del mattino, in centro, in mezzo alle case". Quello di via Rossini non è l’unico furto segnalato a Ponte Buggianese in questi giorni. Un altro è avvenuto in via Piave, zona sportiva Pertini.