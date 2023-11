L’addio a Sabrina Orsi. Un vulcano di idee e iniziative. Sempre impegnata per il paese

La comunità pontigiana è in lutto per la prematura scomparsa, a soli 53 anni, di Sabrina Orsi, che da tempo combatteva con grande forza e carattere, contro una brutta malattia. Sabrina era da tempo impegnata nella vita sociale del paese. Presidente dell’associazione culturale LostaffsenzaStaffe, era un vulcano di idee, sempre la prima a farsi promotrice di iniziative nel segno della solidarietà. Come in occasione di alcune edizioni di "Ponte in festa", quando con il comitato da lei presieduto, era stata promossa una raccolta fondi per sostenere alcuni progetti in favore dei pazienti dell’ oncologia e dell’ematologia dell’ospedale SS Cosma e Damiano di Pescia. Da buona anchionese doc Sabrina Orsi qualche anno fa si era anche fatta promotrice di riportare in vita la celebre Sagra del Ranocchio. Sua la "regia" per l’edizione del cinquantenario. Nonostante la malattia fosse in stato avanzato, alcune settimane fa Sabrina non aveva voluto mancare all’appuntamento con "Centrometridicosplayer", promosso dal locale Ccn. Una partecipazione con la sua proverbiale ironia.

"Uno degli ultimi giorni di risate – rammenta con commozione Luana Grazzini, presidente del Ccn – uno degli ultimi giorni in cui eri nel tuo mondo, perché come dicevi sempre "a piangere siamo sempre in tempo". Perchè Sabrina era così non rinunciava mai alle battute e a lottare. "Tutti i giorni combatto per avere un giorno in più per festeggiare – scriveva sul suo profilo Facebook a luglio -Un altro, giorno, un altro ancora. Ogni istante, ogni gesto, ogni attimo va vissuto. W la vita!". "Una grande macchina da guerra – la definisce in un post di ricordo il sindaco Nicola Tesi – sempre pronta ad aiutare la comunità". "Donna stupenda e grande guerriera. Un esempio per tutti noi", aggiunge l’assessore Marco Biagini. "Ci mancherà la tua genuinità, la tua franchezza, la tua forza, la tua risata di cuore che era contagiosa", dicono in lacrime i volontari de LostaffsenzaStaffe. Lascia il marito Aristide Cecchi, e i figli Davide e Giada e i genitori Natalina e Roberto. I funerali si terranno questa mattina nella chiesa parrocchiale di Ponte Buggianese, dove arriverà il feretro che partirà dalla sua abitazione in via Roma alle 9.45.

Sabrina Marconi