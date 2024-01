Lacrime per Pazzaglia. Chiesa gremita per l’addio: "Pezzo di storia della città"

La chiesa di Sant’Antonio non è riuscita a contenere tutte le persone venute a dare l’ultimo saluto ad Aldo Pazzaglia, il pediatra che ha curato con tanto amore e competenza tante generazioni di bambini per decenni in città. La notizia della sua scomparsa, avvenuta a 97 anni, ha destato profondo cordoglio tra tutti i cittadini. Aldo Pazzaglia è stato senza dubbio il simbolo di una città migliore e solidale, sempre pronto a prodigarsi per i suoi piccoli pazienti come se fossero figli suoi. L’ex sindaco Giuseppe Bellandi, anche lui medico per tanti anni in servizio alla radiologia dell’ospedale di Pescia, lo ricorda con grande affetto e stima.

"Vorrei ricordare Aldo – sottolinea – amico vero personale, della mia famiglia, soprattutto del mio babbo, medico all’antica come usava un tempo ormai lontano Lo ho conosciuto da ragazzo quando negli anni 50/60 abitavo al Kursaal e lui avevo lo studio all’uscio accanto. Sempre col sorriso, conscio di quanto era importante per bambine e bambini. I genitori preoccupati e spaventati li portavano da lui per farsi spiegare un pianto, una febbre, un mal di pancia e magari anche il perché non dormivano o non mangiavano, e così via. Disponibile, educatissimo e preparatissimo, era innamorato del suo lavoro, anzi della sua missione. Aveva parole buone e adeguate per tutti, ma una professionalità ferrea e sempre aggiornata. Ormai, io non avevo più un’età da pediatra, ma i miei figli sono stati suoi pazienti e quando gli chiedevamo un aiuto letteralmente correva come lo ha fatto per generazioni di piccoli montecatinesi. Ho lavorato insieme sui casi clinici difficili e assicuro che mi ha insegnato davvero moltissimo".

Bellandi ricorda che Pazzaglia è "stato un pezzo di storia importante per la nostra comunità e ringraziarlo è poco davvero poco. Mai presuntuoso sempre pronto ad ascoltare e naturalmente sorridere e avere sempre una parola di aiuto e conforto Ha avuto tante soddisfazioni e credo la maggiore venisse dalla sua famiglia dalla sua splendida compagna e dalla grande tribù della sua famiglia. Gli sia lieve la terra, dicevano gli antichi e lo dedicavano soprattutto agli eroi ma io lo vorrei dedicare ad un uomo giusto. Grazie Aldo di quello che ci hai dato e insegnato e davvero ti auguro, se riesci ad ascoltarmi, quella felicità che nel percorso terreno ti sei meritata eccome. Un sincero abbraccio con la speranza chissà un giorno di rivederci".

Daniele Bernardini