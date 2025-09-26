La viabilità. Tutti i divieti per l’evento

Per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione "Incanto Liberty" è prevista la chiusura delle strade al passaggio delle carrozze nei percorsi di seguito indicati: oggi, venerdì 26 settembre, dalle 21 alle 23, e comunque a fine sfilata; partenza Ippodromo Sesana, piazzale Bellei, via Leonardo da Vinci, via dei Martiri, corso Roma, via IV Novembre, via Amendola, via della Torretta, viale Verdi, piazzale Giusti, Parco Termale, ritorno Piazzale Giusti, via Fedeli, viale Bustichini, via Simoncini, via dei Martiri, via da Vinci, piazzale Bellei, Ippodromo Sesana. Domani, sabato 27 settembre dalle 14 alle 20 e comunque a fine sfilata; partenza Ippodromo Sesana, piazzale Bellei, via da Vinci, via dei Martiri, corso Roma, via IV Novembre, via Amendola, via della Torretta, viale Verdi, Piazzale Giusti, Parco Termale; ritorno via Fedeli, viale Bustichini, via Simoncini, via dei Martiri, via L. da Vinci, Piazzale Bellei, Ippodromo Sesana. Domenica 28 settembre dalle 15 alle 18:30 e comunque a fine sfilata; partenza Ippodromo Sesana, Piazzale Bellei, via da Vinci, via dei Martiri, Corso Roma, via IV Novembre, via Amendola, via della Torretta, viale Verdi, Piazzale Giusti APU, parco termale, Piazzale Fiamme Gialle; ritorno via Fedeli, viale Bustichini, via Simoncini, via dei Martiri, via da Vinci, piazzale Bellei, Ippodromo Sesana. Inoltre questa sera dalle 20,30 alle 22,30 in viale Verdi nel tratto da via Manzoni a via Scalabrino è previsto il divieto di transito così come domenica 28, dalle 16:30 alle 18:30 sul viale Verdi nel tratto da via della Torretta a via Scalabrino.