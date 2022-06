La ’Verde Città’ di Gianluca Burchi Domani sarà al Giardino Garzoni

È Gianluca Burchi il protagonista del prossimo Incontro con l’autore, in programma domani 9 giugno alle 18 al Giardino storico Garzoni. La kermesse è promossa dalla Fondazione Carlo Collodi, che ha organizzato una serie di appuntamenti culturali, tutti a ingresso libero, fino a ottobre.

Burchi presenterà a Collodi "Verde Città. Le alberate: bellezza e salute". Il libro presenta il progetto finanziato dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e coordinato dal Crea per sensibilizzare sul valore e sui benefici delle piante nelle nostre città. L’ingresso è libero e i presenti riceveranno in omaggio una copia del volume.

La presentazione sarà seguita da uno spettacolo della compagnia pesciatina "I Paperi Azzurri", ovvero Elisabetta Bordieri, Alberto Maria Onori, Alessandro Vicini che faranno un excursus artistico-letterario sulla rappresentazione dei fiori, delle piante ornamentali e degli alberi nel corso della storia.

Tra i prossimi incontri in programma, da segnalare quello del 15 giugno con Daniela Marcheschi, presidente dell’Edizione Nazionale delle opere di Carlo Lorenzini che presenterà i primi volumi di ricerca pubblicati fino a oggi. Il 24 giugno con il medico Andrea Grieco si parlerà del suo libro "Scegli la longevità. Come la scienza ci aiuta a contrastare l’invecchiamento vivendo bene e in pieno vigore".