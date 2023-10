La veglia per la pace in Terra Santa

Importante momento comunitario a Ponte Buggianese con la veglia di preghiera per la pace in Terra Santa presieduta dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. L’incontro ha preso forma nel Santuario di San Michele Arcangelo, coinvolgendo e unendo in preghiera anche le parrocchie di San Leopoldo in Albinatico e di San Francesco di Paola e Sant’Antonio in Anchione. La preghiera comunitaria per la pace è stata organizzata aderendo alla proposta del patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Gianbattista Pizzaballa. Un appello rilanciato in una lettera del 12 ottobre dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei. A Ponte Buggianese, il parroco di San Michele Arcangelo, don Fabiano Fedi, spiega: "Volevamo organizzare un momento di preghiera che coinvolgesse le nostre parrocchie. Avevamo invitato il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli prima ancora di sapere che sarebbe divenuto anche vescovo di Pescia, dopo la fase di transizione fino a gennaio in cui il nostro vescovo Roberto Filippini è amministratore apostolico. Quando abbiamo appreso la notizia che il vescovo Fausto sarà anche vescovo di Pescia, abbiamo pensato che questo potesse rappresentare anche un momento di incontro tra lui e la comunità pontigiana e così è stato: il vescovo Fausto, tra l’altro, sapeva tutto della parrocchia, ne conosceva a perfezione la storia e abbiamo capito quanta dedizione stia impiegando per essere vicino al nostro territorio".

Il vescovo Tardelli ha annunciato che comincerà subito a conoscere i territori e le persone e questa veglia è stata una prima occasione di condivisione e preghiera con la comunità pontigiana.

Valentina Spisa