La variante del Fossetto. Finanziato il quarto lotto. Intervento da 12 milioni

Viale del Melani come pista ciclabile e la variante per il traffico pesante a lato. Ad annunciare il destino del vialone dove insiste la villa dell’ex presidente della Pistoiese e il futuro del traffico nel punto di collegamento tra la Valdinievole est e la Valdinievole ovest passando dalla Camporcioni, e dunque dalla zona commerciale che attraversa quattro Comuni, è il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti (nella foto). Il quarto e ultimo lotto della variante del Fossetto dunque, dato per perso, sarà fatto. L’ultimo lotto era stato inaugurato anni fa. Si tratta di un’opera da 12 milioni di euro che porterà "grandi benefici per la viabilità pievarina e non solo – come ha detto il sindaco Diolaiuti – che vedrà il centro urbano ulteriormente alleggerito dal transito di mezzi pesanti".

Un centro urbano tuttavia ormai in fase di ridefinizione. "Era il 2019 quando – nassa la prima cittadina – durante la campagna elettorale, con Marco Niccolai e l’allora assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, prendemmo impegno di portare avanti ogni azione necessaria per il completamento della Variante del Fossetto con la progettazione e successiva realizzazione dell’ultimo segmento, ovvero del tratto del vialone del Melani quasi interamente ricadente nel territorio del Comune di Pieve a Nievole. La Regione Toscana ha mantenuto la parola data raccogliendo le istanze del Comune di Pieve a Nievole a favore di una viabilità migliore e non solo per Pieve a Nievole". Ad oggi è stato calcolato che l’opera è progettata e finanziata all’interno delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. "Si tratta di 33 milioni di euro finanziati dalla Regione sempre con il Fondo di Sviluppo e Coesione che sbloccheranno – spiega il consigliere regionale Marco Niccolai – la viabilità della Valdinievole sulla Variante del Vialone del Melani, del Ponte di Serravalle, e la Variante di Castelmartini: le buone notizie che il territorio attendeva e per le quali abbiamo lavorato molto in questi anni per farsi trovare pronti con i progetti. Se non lo avessimo fatto adesso non potevamo intercettare una cifra del genere". Il tracciato viario sarà interamente realizzato a nuovo mentre quello esistente diventerà pista ciclabile.

Arianna Fisicaro