La Valleriana ’intrigante’ nel nuovo libro di Publio Biagini Pagine di storia da tramandare

Nei circoli e nei negozi della Valleriana o al Museo storico etnografico del minatore e del cavatore di Vellano, la Miniera di Publio, da pochi giorni è in vendita il 67° libro curato da Publio Biagini. "Valleriana. Intrigante passato e promettente futuro" è una raccolta di contributi offerti da un gruppo di amici tecnici e studiosi, dedicato a una fra le più affascinanti valli dell’Appennino toscano. Nelle 132 pagine si presenta una zona in continua evoluzione, dalla storia importante, alcuni episodi della quale sono narrati dagli autori. "In questa epoca supertecnologica – scrive la storica Angela Moro nell’introduzione – dove tutto è scontato e la lettura spesso considerata obsoleta, il solo pensiero di lasciare qualcosa da toccare e sfogliare è un regalo che tutti gli autori hanno preparato con amore verso questa valle di cultura millenaria".

Ad aprire il libro la stessa Angela Moro ha voluto fare un regalo alla comunità di San Quirico, perché possa capire l’immenso valore storico e culturale dell’Archivio della Parrocchia in cui conoscere, toccandola fisicamente, la storia locale tramite documenti che abbracciano cinque secoli di storia. Alessio Di Bene, nel secondo capitolo, ha trattato un argomento nuovo e particolare, ispirandosi a un romanzo storico di fine Ottocento, ‘Gli Avanzati’, ambientato fra Pietrabuona e Vellano e toccando anche Medicina, Aramo e Fibbialla. Cesare Bocci ha realizzato uno studio sul movimentismo Cattolico agli albori della Grande Guerra, dopo una ricerca approfondita sui giornali pesciatini d’epoca. Nello scritto di Emanuele Cutsodontis, inquadrandola nella storia degli anni fra il 1922 e il 1943, viene ricordata la storia di Alfredo Sforzini, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, primo caduto partigiano nel Pinerolese; nato a Vellano nel 1914, soldato carrista, dopo l’8 settembre entrò nella Resistenza; catturato, subì inimmaginabili torture prima di essere impiccato. Quinto e ultimo intervento, quello di Luigi Martelli e dello stesso Biagini sul Teatro l’Avvenire di Vellano.