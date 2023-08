La tradizione del Palio Quattro rioni, un cencio Torna la sfida fra arceri

La settimana del Palio degli arcieri della città di Pescia entra nel vivo. Domenica si è svolto il Trofeo della Palla al paniere, vinto dal Rione Ferraia: Niccolò Cecchini, Gabriello Zullo, Filippo Michelotti, Matteo Soldi, Brando Masetti, Cristian Serino, Lorenzo, Gabriele e Gianmarco Renieri, allenati da Gianguido Franchi, hanno battuto in finale il San Michele, con Santa Maria terzo e San Francesco quarto. Da lunedì sono iniziate le cene propiziatorie, prima il Rione Ferraia, poi San Michele e San Francesco, stasera il Santa Maria che chiude la serie. Venerdì, alle 20.30 nella Chiesa di San Francesco, sono in programma le benedizioni degli arcieri, dei gonfaloni di Lega e dei quattro rioni, e del ‘cencio’, dipinto dal fiorentino Enrico Guerrini. Dalla chiesa partirà il corteggio storico che raggiungerà piazza Mazzini: qui sarà presentato il Palio, poi verranno sorteggiati paglioni, arcieri e postazioni di tiro; dopo uno spettacolo di musici e sbandieratori verrà presentata la Dama di Pescia.

Nel concorso La Bellezza e l’Eleganza della Donna nel Medioevo e nel Rinascimento sarà una rappresentante del Rione Santa Maria a sfidare undici rivali provenienti da tutta la Toscana, da Corinaldo e da due città tedesche, davanti alla giuria preseduta da Luigi Morganti, di cui faranno parte la regista Stefania Stefanin, Mirco Rocchi, scenografo, costumista e art director, Cristina Pantera, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e Roberta Benini, presidente del Comitato Regionale Rievocazioni Storiche. Presenta le serate il cantastorie pisano Federico Guerri.

Sabato alle 17.30 via alle prove di tiro degli arcieri; alle 18 i gruppi partecipanti al concorso saranno ricevuti in sala consiliare. Alle 21 inizierà il concorso. Domenica mattina saranno estratti i biglietti della lotteria abbinati ai quattro rioni, alle 14.45 partirà il corteggio storico dalle scuole Simonetti, per concludersi in Piazza Mazzini dove si disputerà il Palio con i quattro rioni di Ferraia, San Francesco, San Michele e Santa Maria. Lo scorso anno a trionfare furono gli arceri di San Francesco.

L’evento è patrocinato da Comune di Pescia, Regione Toscana e Provincia di Pistoia, e gode dei contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Banca di Pescia e Cascina, e Regione Toscana.

Emanuele Cutsodontis