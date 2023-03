La ’toscanità’ a colazione Alberghi Apam aderiscono all’iniziativa regionale

La colazione come esperienza di territorio per offrire ai visitatori un’esperienza all’insegna della tipicità e della toscanità. E’ questo l’obiettivo di Vetrina Toscana Breakfast, protocollo in atto tra Toscana Promozione Turistica e Federalberghi, alla cui stesura ha partecipato Apam.

Si è tenuto nella sede dell’associazione in via Palestro un corso di formazione sul servizio della colazione alla presenza di Giacomo Pini della GP Studios, al quale hanno partecipato molte imprese dell’accoglienza di Montecatini. "La prima colazione – sottolinea Apam – permette di dare un buongiorno ai propri ospiti, per offrire loro anche un primo assaggio del territorio. E’ spesso considerata il pasto più importante della giornata e sicuramente il più recensito sul web (72 su 100 ne parlano): offrirla a base di prodotti locali consente di farla diventare un attrattore turistico".

Tra i dati emersi nel corso dell’incontro è stato evidenziato che per il 64% dei viaggiatori il servizio colazione è una discriminante in fase di prenotazione; per l’87% il buffet è un must; l’80% si aspetta di trovare nella colazione prodotti locali.

"Proporre una colazione a base di prodotti locali – dice il presidente di Federalberghi Apam, Carlo Bartolini – esprime la stretta connessione con il territorio e il rispetto per l’ambiente e può rivelarsi un vantaggio competitivo per le strutture che la adottano. L’obiettivo è quello di far scoprire al turista le tradizioni enogastronomiche locali, un patrimonio identitario, culturale e materiale che non deve andare disperso".

"Questa iniziativa – prosegue Bartolini – va nella direzione di valorizzare il territorio di destinazione attraverso prodotti che anche Montecatini e la Valdinievole possono proporre: dalle cialde all’olio dei nostri frantoi al pecorino a latte crudo della montagna pistoiese. Ai nostri clienti daremo la possibilità di conoscere le modalità di preparazione di questi prodotti e creeremo nuove opportunità turistiche legate al progetto. Per questo abbiamo organizzato e lo faremo ancora specifici percorsi formativi sulla conoscenza del territorio e sulla valorizzazione dei prodotti proposti nelle colazioni degli alberghi".

Gli albergatori che aderiscono all’iniziativa si impegnano a inserire nella propria colazione almeno un prodotto dolciario e uno salato del territorio. I prodotti saranno identificati con un’etichetta con il logo di Vetrina Toscana e una breve descrizione. Sarà messo a disposizione materiale informativo sulle aziende produttrici, in modo da invogliare il cliente a visitare personalmente le aziende agroalimentari locali. Un percorso virtuoso che rafforza ancora di più il legame con il territorio di destinazione.