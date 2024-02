La storia a lieto fine. In balìa dei debiti dell’ex. Dopo tanti sacrifici ora una nuova vita

Era rimasta sola, in balia dei debiti. Il suo futuro e quello di suo figlio non sembravano promettere niente di buono. Ma non tutto era perduto, comunque. Grazie alla consulente Elena Maltagliati, esperta della crisi da sovraindebitamento, la protagonista di questa storia è infatti potuta accedere, presentando un piano attestato dall’organo di composizione della crisi al tribunale di Pistoia, alla procedura sulla suddetta crisi da sovraindebitamento introdotta in Italia nel 2012 e a uscire dal terribile incubo, grazie alla liquidazione del patrimonio. La donna era sposata, ma un giorno scoprì che il marito le aveva sottratto molti soldi dal conto corrente cointestato a causa della sua dipendenza da stupefacenti. Poi l’aveva abbandonata, lasciandola alle prese con i debiti contratti per aprire un bar. La donna, dimostrando volontà e forza di carattere, ha vinto un concorso ed è entrata nella pubblica amministrazione. Nel frattempo, ha conosciuto la consulente Maltagliati e ha deciso di avviare la procedura per risolvere i problemi legati al sovraindebitamento.

L’autorità giudiziaria, dopo la presentazione dell’istanza, con il quale concede alla persona interessata di disporre di una somma mensile per far fronte ai proprio bisogni essenziali. Dopodiché, l’attivo di cui si dispone, che sia uno stipendio, che sia un immobile o entrate da lavoro autonomo, vengono acquisite alla procedura.Questa al termine di un periodo di tre-quattro anni volge al termine, liberando la persona dai debiti che non è riuscita a pagare. Questa legge è stata fatta per coloro che, non rientrando nei presupposti dalla normativa fallimentare, sia perché al disotto dei limiti dimensionali ivi previsti, sia perché soggetti non imprenditori, rimanevano esclusi da ogni possibilità di soluzione globale delle proprie posizioni debitorie. Alla fine di questa pricedura, infatti, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica di alcune condizioni, dell’esdebitazione ossia della possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

"La norma – spiega Elena Maltagliati, che ha seguito da vicino la vicenda – consente di far tornare le persone a vivere, a poter avere un contratto di lavoro, un conto corrente senza il pericolo di essere aggrediti tutta la vita. E’ da chiarire che il beneficio dell’esdebitazione è garantito solo a coloro i quali non si sono indebitati per colpa grave e condotte fraudolente. Sicuramente sono anni in cui va seguito alla lettera il dispositivo del tribunale, ma che alla fine, magari pagando una percentuale anche minima, si può tornare a vivere sereni, riprendere ad essere cittadini a cui è garantita una seconda chance". Coloro che si dovessero trovare nella stessa situazione possono rivolgersi all’associazione I diritti del debitore (sito web www.idirittideldebitore.com, mail [email protected]).

Daniele Bernardini