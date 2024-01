La società di parcheggi. Il bilancio semestrale torna a registrare utili

Il bilancio del primo semestre 2023 di Montecatini Parcheggi & Servizi, la società interamente partecipata dal Comune che gestisce il servizio di sosta a pagamento in città, dopo gli inevitabili problemi legati alla pandemia, registra un ritorno degli utili al livello degli anni passati. È questo uno dei dati emersi durante il recente dibattito in consiglio comunale prima dell’approvazione del documento economico. Dalla minoranza però non sono mancate critiche alla gestione della società. L’assessore al bilancio Alessandro Lumi ha ribadito che "il primo semestre 2023 per MP&S sancisce un ritorno ai volumi del 2019, quindi degli anni ante pandemia per quanto riguarda gli incassi. Questo aspetto non è cosa da poco, perché , nel frattempo, è stata introdotta la sosta di cortesia. La società, dalla sosta breve con la monetina per la commissione veloce, incassava abbastanza soldi. La sosta di cortesia, che è solo venti minuti, che poi diventano trenta, ha portato via comunque molte soste brevi. Nonostante questo, il 2023 si sta avviando ad arrivare ai volumi del 2019, prima che scoppiasse la pandemia. Ecco i ricavi totali: il primo semestre 2023 registra 644.177 euro contro 576.537 del 2022, quindi un aumento dell’11%. Ovviamente, la parte spesa risente di quelli che sono stati gli aumenti generalizzati di questi ultimi due anni. Sì tratta di tutta la parte dell’aumento delle utenze, l’aumento di tutti i servizi in generale, l’aumento degli acquisti e altri aspetti. Il bilancio del primo semestre 2023 presenta un utile di 6.950 euro al netto, ovviamente, del 90% della parte variabile di canone che viene retrocessa all’ente come da contratto. L’utile semestrale prima del calcolo ammonta a quasi 70mila euro, per cui sembra che la società si sia finalmente rimessa in linea di galleggiamento".

Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Italia Viva) si è lanciato in un duro attacco alla situazione della società. "Non ci sono particolari elementi di novità - ha sottolineato l’esponente dell’opposizione - perché non ci possono essere rispetto a una società che, per così come è strutturata oggi, non ha senso di esistere. Non riesce nemmeno a eliminare le scritte di alcuni graffitari sulle pareti dell’area ex Lazzi, dove ha sede. Non riesce a fare nemmeno quello. Per me, il graffitaro che va a deturpare la facciata della Montecatini Parcheggi è come se lo facesse nella sede del Comune. La stessa cosa. E non penso che il Comune lo accetterebbe o lo tollererebbe. Lì lo si fa, lo si tollera. E, tra l’altro, lo si fa quando si hanno in cassa 600mila euro, 133mila euro di crediti commerciali, nessun debito con chicchessia. Ma scherziamo veramente? Tra l’altro, tutti i propositi dell’amministratore unico che fine hanno fatto? Decine di propositi. La cosa migliore che potrebbe fare ancora oggi l’amministratore unico è dimettersi, perché tutte quelle aspettative che aveva creato sono state tutte disattese, come il parcheggio all’ex Adriano o alla ex caserma dei vigili del fuoco".

Da.B.