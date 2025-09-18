La sicurezza. Un convegno con gli esperti

Venerdì e sabato la città ospita l’esperienza pratica guidata del master di ii livello in scienze forensi dell’università di Roma La Sapienza, un evento coordinato da Renzo Ciofi volto a illustrare funzioni e compiti del dirigente delegato per la sicurezza urbana, nuova figura professionale che affianca il sindaco nella gestione della sicurezza delle aree urbane. Una figura già prevista dalla legge, istituita per garantire dal punto di vista amministrativo e preventivo la salvaguardia della cittadinanza, in supporto a organismi ed enti istituzionali.

I partecipanti saranno divisi in due gruppi: il primo, coordinato da Cristiana Inglese, assessore alle politiche sociali, Francesco Marraccini, comandante stazione carabinieri, e Immacolata Canonico, sociologa, sarà impegnato nell’analisi del fenomeno relativo al ‘Modello Caivano, disagio ed emergenza abitativa’; il secondo, guidato da Maurizio Aversa, assessore alla sicurezza urbana, Cristina Selmi, direttrice Ulepe Pistoia, Fabrizio Natalini, comandante polizia municipale, Davide De Servi, vice questore, e Alessia Angelini, centro epidemiologia e prevenzione oncologica del Piemonte, sarà impegnato nell’analisi del fenomeno relativo a ‘Ambiente, rifiuti e decoro urbano: ruolo dell’ente locale e dell’ufficio esecuzione penale esterna dei programmi di giustizia di comunità con particolare riferimento ai lavori di pubblica utilità’.

I due gruppi si riuniranno per predisporre le relazioni relative ai progetti che saranno illustrati nel corso della simulazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sabato alle 9 nella sala consiliare, incontro aperto al pubblico.