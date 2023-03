La scuola e le tradizioni La locandina della Fiera di Santa Maria in Selva dai ragazzi del Sismondi

di Giovanna La Porta Una collaborazione fra il Sismondi e il Comune di Buggiano per la Fiera in Selva di Santa Maria a Buggiano. È l’evento che, in Valdinievole, celebra l’arrivo della Primavera, e ricorda la festa dell’Annunciazione della Vergine Maria e richiama un notevole numero di persone interessate alle tante bancarelle con le piante da frutto e i fiori, al Luna Park, agli stand con le primizie alimentari del territorio. L’edizione di quest’anno si svolgerà il 25 e 26 marzo prossimi, nel prato della Chiesa di Santa Maria in Selva e nelle strade della frazione borghigiana. Questa sarà un’edizione particolare e in un certo senso storica. Perchè per la prima volta dopo diversi secoli non ci saranno più i frati agostiniani. Gli ultii tre rimasti infatti hanno lasciato il convento qualche giorno fa, dopo la chiusura dello stesso, per decisione del padreprovinciale d’Italia.. La locandina dell’evento è stata affidata all’indirizzo Grafico Servizi Commerciali del del Sismondi Pacinotti nell’ambito del progetto "Eventi sul territorio". Il Comune di Buggiano ha dato fiducia agli studenti. In evidenza, l’alunno Nikolas Obbligato della classe 5BSC e le docenti Claudia Cecchi ed Elena Maccioni. Intanto, si sta concludendo con successo un Progetto Pilota che vede...