La scelta alternativa: "Pronti a una coalizione"

Sinistra Italiana e Sinistra Civica Ecologista non appoggeranno la candidatura a sindaco di Claudio Del Rosso, che guida il gruppo civico ’Per Montecatini’, ed è sostenuto anche da Pd, Movimento Cinque Stelle e Azione. "Le nostre forze politiche - dicono in un comunicato congiunto - con spirito unitario, sorretto dalla consapevolezza della grave situazione del paese dove la destra è dominante, hanno proposto un tavolo delle forze di centrosinistra per le prossime elezioni amministrative del 2024. Esaminando però la situazione della nostra provincia, alcune realtà comunali si sono mosse senza aprire veri confronti e compiendo scelte non condivisibili. Parliamo in particolare di Montecatini, dove il Pd, senza un percorso aperto e allargato, ha da mesi indicato la candidatura a sindaco dell’avvocato Claudio Del Rosso, candidato nelle precedenti amministrative a Massa e Cozzile per il centrodestra. Lo stesso Del Rosso dice di aver partecipato in quella occasione come civico e del resto come civico si qualifica anche a Montecatini. Non ci risulta che i civici, pur non appartenendo a partiti o forze politiche, siano soggetti neutri indifferentemente sovrapponibili a destra o a sinistra. Esistono certo civici che si rifanno allo schieramento di centrosinistra, come civici che si rifanno allo schieramento di centrodestra, ma non transitando di qua e di là secondo le opportunità o gli opportunismi".

Sinistra Italiana e Sinistra Civica Ecologista dicono "al Pd di Montecatini che se si rincorre, per prendere voti la destra, il modello originale attira certo maggiori consensi. Di questo, purtroppo, ce ne sono ampi esempi. Non sosteniamo quindi a Montecatini questa candidatura e questo schieramento, ribadendo però la nostra forte spinta unitaria, che ci ha fatto sedere al tavolo provinciale di centrosinistra e che ci vedrà collaborare con quelle realtà comunali aperte ad un confronto, nel rispetto anche dei nostri valori. Se a Montecatini, dove tanti fra gli iscritti al Pd sono sconcertati, nascerà una coalizione alternativa fra forze civiche, di sinistra e di centrosinistra, noi siamo disponibili a confrontarci e dare il nostro contributo".