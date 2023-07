"La riqualificazione delle piazze deve seguire un criterio storico"

"Alcuni anni fa – scrive Italia Nostra sezione Valdinievole – nell’ambito della manifestazione pistoiese Dialoghi sull’uomo, Marc Augè parlò di luoghi e di non-luoghi. I primi riguardano spazi ricchi di relazioni con i luoghi che li ospitano e con le persone che vi abitano, rispettosi di una storia che spesso viene da lontano e che genera quel senso prezioso di appartenenza in cui è possibile riconoscersi come comunità di cittadini. I non-luoghi hanno caratteristiche opposte e contrassegnano quegli spazi che sono pensati a prescindere dalle relazioni. Purtroppo sempre più frequentemente riscontriamo questi tratti anonimi anche nella trasformazione di alcuni nuclei storici del nostro territorio".

"Un caso emblematico – scrive ancora Italia Nostra – è rappresentato dalla frazione di Cintolese, piccolo borgo diventato paese negli anni Sessanta e Settanta, sotto la spinta di una forte immigrazione. In questa realtà l’impatto delle scelte dell’amministrazione comunale di Monsummano Terme nel ridefinire il proprio territorio appare in tutta la sua evidenza, a cominciare dal nuovo centro commerciale, che espande i propri spazi fino a lambire con il suo parcheggio il vecchio camposanto del paese, senza neanche una cortina verde di rispetto, che pure la nostra associazione aveva, da tempo, suggerito".

"Ciò che vediamo, a nostro avviso – prosegue l’associazione presieduta da Italo Mariotti – , non soltanto denota la mancanza di sensibilità, ma soprattutto contiene un messaggio devastante dal punto di vista culturale, perché veicola l’idea che sia possibile conciliare l’inconciliabile, “il luogo” in cui la comunità si riconosce per storia e valori condivisi con il “non luogo” di una struttura sede di molteplici attività commerciali. E, seppure con caratteristiche completamente diverse, non meno rilevante è l’alterazione operata di recente sul tessuto urbano di Cintolese con la costruzione della nuova chiesa e del grande piazzale antistante a essa, ambedue in immediata continuità con le preesistenti chiesa di San Leopoldo e piazza dei Martiri, custodi della memoria storica di questa comunità. Non si tratta qui di contestare le caratteristiche dell’edificio, magari apprezzabili in altri contesti, ma la sua collocazione, niente affatto rispettosa dell’identità del luogo".

"Alla luce di queste premesse – va avanti l’intervento – Italia Nostra Valdinievole esprime la propria preoccupazione per possibili ulteriori stravolgimenti del nostro prezioso, ma fragile, patrimonio storico-culturale con l’imminente avvio di importanti lavori di riqualificazione delle piazze Giuseppe Giusti e Ferdinando Martini, entrambe situate nel centro storico di Monsummano. Riguardo a questo, abbiamo espresso le nostre critiche al progetto senza avere risposte convincenti da parte dell’amministrazione comunale. Le sollecitiamo ancora una volta, ribadendo inoltre la necessità di coinvolgere i cittadini e le loro associazioni in un approfondito dibattito culturale, che renda possibile progettare il futuro senza per questo compromettere irreversibilmente le tracce del nostro passato, in una acritica deriva verso una non meglio definita “modernità”".

Italia Nostra ha anche fatto richiesta al Comune per accedere agli atti pubblici relativi al rifacimento delle principali piazze del centro, al fine da valutare anche l’iter nel quale è intervenuta la Soprintendenza ai beni artistici e culturali. Fino a pochi giorni fa tale accesso non era stato ancora effettuato. Ovviamente l’associazione auspica che ciò avvenga nel più breve tempo possibile.

