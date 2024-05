La rinascita di Carpanzano: "Fabo, sento la fiducia"

Un tunnel durato quattro mesi, poi la rinascita. Gianluca Carpanzano si è ripreso la Fabo Montecatini nella notte più importante, quella dell’impresa di gara-5 della semifinale playoff, quella dove è stato centrato l’accesso alla finalissima. Lo ha fatto grazie ad una prestazione da scienziato del gioco: 20 punti, con il 60% campo e l’80%, in altrettanti minuti. Tutto giusto al momento giusto.

E dire che quando il 6 aprile scorso il club termale aveva comunicato che il giocatore avrebbe proseguito nella sua Catanzaro l’iter di recupero dall’infortunio muscolare rimediato a gennaio, in molti hanno temuto di non vederlo più in azione con addosso la canotta dell’airone. Invece eccoci qui, a raccontare di ’Carpa’ come dell’mvp di una gara-5 di semifinale. Della serie: se questo è il risultato, aspettare il ritorno del numero 5 per 137 giorni ne è valsa assolutamente la pena. "Sono stati mesi molto complicati, anzi forse è più corretto parlare di anni complicati. Dall’infortunio al ginocchio del 2021 ho avuto moltissimi intoppi, uno dietro l’altro. Me ne sono successe di tutti i colori ma io ho continuato a credere nelle mie potenzialità, a lavorare duro per recuperare ed essere un giocatore sempre migliore – racconta la guardia calabrese – Il tempo è galantuomo e la pallacanestro è uno sport che sa restituirti ciò che ti toglie se tu rispetti il gioco, ho atteso a lungo il mio momento e quando ho capito che poteva essere arrivato ho cercato di andarmelo a prendere. Tutto questo però non sarebbe successo se i compagni non avessero avuto ancora fiducia in me e se società e staff tecnico non mi avessero aspettato, quindi ringrazio tutti e spero di continuare così".

Sulle possibilità degli Herons di superare lo scoglio Tecnoswitch Carpanzano non ha mai avuto dubbi, nemmeno quando i suoi compagni sono tornati dalla Puglia con un pesante 2-0 sulle spalle: "Purtroppo non ho potuto giocare le prime due gare, guardando le partite ho però avuto subito la sensazione che noi avessimo qualcosa in più. Per quanto mi riguarda non avevo particolari aspettative in vista di gara-5, mi sono messo a disposizione. Saper stare in un gruppo significa anche questo. Poi ho aspettato che la partita venisse da me, ma una prestazione del genere chiunque in questo gruppo potrebbe fornirla. Ed è questa la nostra grande forza".

L’ultimo ostacolo verso il sogno Serie A2 si chiama Del Fes Avellino, una delle tre squadre ad aver battuto gli Herons al PalaTerme: "Sarà ovviamente molto dura, ma noi siamo pronti alla battaglia. Arriviamo a questa finale nella maniera in cui volevamo arrivarci".

Filippo Palazzoni