"La Regione ha fallito Servono centraline per capire le cause delle polveri sottili"

"La Regione – dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, vicepresidente della commissione ambiente e territorio, e Vittorio Fantozzi – è in colpevole e gravissimo ritardo nella lotta all’inquinamento atmosferico e in particolare delle pm10. Ha la responsabilità di aver fallito le politiche di miglioramento ambientale, basti pensare al ritardo clamoroso per la realizzazione delle infrastrutture, come gli assi viari e l’asse suburbano a Lucca e nella piana lucchese. Così come non ha fatto niente per l’inquinamento atmosferico nella Valdinievole e nella piana fiorentina. Soprattutto non è riuscita a organizzare bandi adeguati, scegliendo una soluzione ideologica, ossia quella di distribuire contributi solo alle famiglie con Isee sotto i 9mila euro annui, poche decine di famiglie su migliaia. Senza dimenticare che sarebbero necessarie nuove centraline e un’analisi più puntuale dei dati sulla qualità dell’aria, così da capire l’origine e la tipologia dell’inquinamento. Lucca e la sua Piana dovrebbero ridurre le concentrazioni di inquinanti del 23%, la stazione di Capannori è risultata fuori legge 12 volte su 13 analisi; Pistoia e la Valdinievole del 41%. E’ il momento di concentrare su questo tema le risorse adeguate".

"La Regione – prosegue la presa di posizione di Fratelli d’Italia – non è riuscita a fare niente neppure per il miglioramento degli impianti di riscaldamento privati. In Commissione Ambiente e Territorio, i tecnici che hanno lavorato al progetto “Patos”, analizzando i dati della centralina di Capannori, hanno spiegato che la parte maggiore dell’inquinamento atmosferico deriva dai caminetti e dalle stufe che non hanno sistemi di filtraggio adeguati".