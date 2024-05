La questione delle Terme. Si riaccende il dibattito in consiglio comunale

Le Terme tornano al centro del dibattito, questa sera dalle 21, in consiglio comunale. La seduta prevede la discussione di un ordine del giorno delle minoranze sulla situazione dello stabilimento Tettuccio e della società. Il monumentale edificio in fondo a viale Verdi necessita ormai da troppo tempo di lavori urgenti per la messa in sicurezza e la conservazione di vari punti, nonché di una ristrutturazione. Dopo l’ultima assemblea dei soci, durante la quale è stato nominato amministratore il commercialista Luca Quercioli, Comune e Regione hanno annunciato di aver dato incarico ad alcuni tecnici di verificare quali siano gli immobili dove intervenire e in che modo. Il Tettuccio, tra l’altro, negli ultimi mesi è stato oggetto di varie effrazioni, con furti ai danni delle attività. Le forze dell’ordine hanno individuato un pregiudicato con parte della merce sottratta e lo hanno denunciato per ricettazione.

Installare un sistema di videosorveglianza e allarme non è così semplice. Regione e Comune devono rispettare i vincoli della legge Madia, che vieta spese investimenti per le società partecipate come le Terme. Inoltre, l’azienda, in questo momento, sta attraversando una procedura di concordato in continuità. Utilizzare soldi dell’attivo rimanente per fare i lavori più urgenti o per la videosorveglianza potrebbe venire inteso come un danno nei confronti dei creditori. Anche le condizioni delle Terme Tamerici destano preoccupazione e richiederebbero interventi urgenti.

I beni strategici delle Terme di Montecatini sono in vendita ormai da tempo Scade il 16 luglio la procedura internazionale per l’acquisto di Tettuccio, Regina, Excelsior, Tamerici, Redi e Torretta. L’offerta minima da presentare è di circa 42 milioni di euro: non è possibile applicare ribassi di alcun genere. Il commercialista fiorentino Enrico Terzani, nominato liquidatore in seguito al concordato preventivo in continuità concesso la scorsa estate dal tribunale fallimentare di Pistoia, ha ottenuto il via libera dell’autorità giudiziaria a fine gennaio. Nel complesso, finora, le manifestazioni di interesse espresse per i beni strategici delle Terme raggiungono solo la metà dei 42 milioni necessari. A dicembre la Regione ha approvato una legge che consentirà al socio di maggioranza delle Terme di presentare un’offerta da 17,5 milioni di euro per l’acquisto di Tettuccio, Regina, Redi ed Excelsior. Il Comune, da parte sua, è pronto a presentare un milione e mezzo per l’acquisto della Torretta. La Fondazione Caript ha presentato una manifestazione di interesse per le Terme. I tre soggetti pubblici possono partecipare insieme, ma al momento non sono in grado di esprimere un’offerta competitiva nel suo complesso.

Daniele Bernardini