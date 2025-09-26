La querelle PalaTerme. Oltre due ore di vertice per delineare i tempi

di Daniele Bernardini

MONTECATINI TERME

Oltre due ore di riunione fitte, per trovare il modo di concludere i lavori al Palaterme. Alla fine la ditta Finocchiaro di Catania, titolare dell’appalto per la ristrutturazione della struttura, sembra aver trovato un accordo con Il Comune per produrre nuovo programma cadenzato dei lavori. "Un confronto necessario, improntato a imprimere un cambio di passo deciso all’andamento del cantiere, che registra ritardi non più accettabili – spiega l’’Amministrazione in una nota –. Abbiamo espresso con chiarezza il disappunto per il mancato rispetto delle tempistiche precedentemente concordate e formalizzate – aggiunge il Comune –. È stato ribadito che tali ritardi non saranno ulteriormente tollerati, soprattutto alla luce dell’importanza strategica che la struttura riveste per la città".

Nel dettaglio, "è stato richiesto con urgenza un nuovo cronoprogramma aggiornato e realistico, poiché quello attuale non risulta più aderente allo stato effettivo dei lavori.La ditta appaltatrice, dal canto suo, si è impegnata a trasmettere al più presto un piano aggiornato e a mettere in campo, di concerto con i subappaltatori, tutte le risorse umane e strumentali necessarie per accelerare i tempi. L’Amministrazione – conclude l’Ente – continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo, pronta ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli impegni presi vengano finalmente rispettati e il Palaterme rapidamente restituito alla cittadinanza".

Sul cantiere di viale Foscolo arriveranno quindi più operai, proprio per dare una svolta concreta a quelli che è diventato il principale argomento della cronaca cittadina di questi giorni. I tecnici del Comune, negli ultimi mesi, hanno inviato almeno cinque contestazioni ufficiali, via pec, ai titolari dell’impresa edile di Catania. Adesso però sembra prevalere l’interesse di tutti a concludere il prima possibile la telenovela del Palaterme. Sulle motivazioni dei ritardi e le responsabilità, poi, ci sarà tempo per discutere e fare chiarezza.

La decisione degli Herons, di non andare a ritirare in municipio il riconoscimento dell’ente per la vittoria della Supercoppa Italia di serie B, è stata come l’esplosione di una bomba atomica in città. La dirigenza, sentendosi danneggiata, ha optato per la protesta eclatante. Il Comune ha risposto che "i ritardi sono una realtà in molte ristrutturazioni, ma invece di collaborare e mantenere il dialogo, la scelta di non presentarsi è un segnale di sfiducia che non possiamo accettare. La città di Montecatini ha sempre sostenuto le proprie squadre e ha dimostrato di avere a cuore lo sport, ma questo gesto da parte di Herons sembra ignorare l’impegno che stiamo mettendo per risolvere la situazione".

"L’amministrazione comunale ha fatto due errori rilevati nella vicenda del Palaterme: non ha tenuto rapporti costanti con le società sportive per metterle a conoscenza sull’andamento dei lavori di ristrutturazione e ha fatto una serie di dichiarazioni pubbliche non esatte sulla conclusione del cantiere". L’attacco arriva dal consigliere di minoranza Karim Toncelli (Lega), che ha presentato un’interrogazione sulla vicenda Palaterme. "Dalla giunta, negli ultimi mesi, sono emerse diverse contraddizioni sulla data esatta del termine dei lavori. Una comunicazione più precisa sarebbe stata doverosa". Toncelli commenta poi la clamorosa protesta della Fabo: "Nei mesi precedenti all’inizio di ogni campionato – sottolinea – le squadre devono fare una previsione di budget di quanto andranno a spendere. Se le squadre termali (il riferimento è anche a La T Gema, ndc) avessero saputo in tempi congrui che il rientro al palazzetto sarebbe stato ritardato, avrebbero potuto organizzarsi diversamente, andando a risparmiare su altre voci di spesa. Tutto questo, invece, non è stato possibile e si tratta di un problema per queste realtà".

