La qualità dell’aria in Provincia. I dati sono fra i migliori in Toscana

La qualità dell’aria della nostra provincia è fra le miglior che si registrano in Toscana, con i parametri rilevati per Pm10, Pm2,5 e biossido d’azoto sembrano essere già in linea con le richieste che dovranno essere rispettate a partire dal 2030 quando entreranno in vigore nuovi valori normativi. A tracciare questa fotografia decisamente positiva è ’Mal’Aria di città 2024’, ovvero l’ultimo ed aggiornato report prodotto da Legambiente in tema di qualità di ciò che respiriamo in tutti i capoluoghi di provincia avendo, come riferimenti, le rilevazioni fatte dalle varie centraline nel corso dell’anno appena concluso.

La situazione, a livello nazionale, è alquanto complessa e cristallizzata: complice le temperature in rialzo, l’inverno che spesso e volentieri non si vede più ed un’estate decisamente calda, la concentrazione di città ricoperte da smog è tutta legata alla pianura padana (lì ci sono gli 11 capoluoghi più inquinati da Pm10 dello scorso anno, così come per il Pm2,5). Fino a qualche tempo fa, la situazione non risultava essere certo delle migliori nemmeno per l’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia con l’appendice, per la nostra provincia, dei dati ancora più allarmanti che arrivavano dalle centraline di rilevazione della piana lucchese.

Al netto che dal report di Legambiente per quanto riguarda la nostra provincia non è stato possibile avere i numeri relativi alla Pm2,5, il dato della Pm10 è sicuramente incontrovertibile: nel corso del 2023 è stata registrata una media annua di 20µg/mc che è uno dei riferimenti migliori di tutta la Toscana, battuta soltanto da Siena che si attesta a 18. Ci sono altri capoluoghi alla stessa soglia di Pistoia – nello specifico Carrara e Massa – mentre tutti gli altri hanno un valore che rispecchia un maggiore inquinamento arrivando ai 24µg/mc di Firenze.

Con questi numeri, però, si scopre che la nostra provincia, ad oggi, non deve pensare di ridurre le emissioni in vista del 2030 quando, come detto, saranno inseriti nuovi e più stringenti parametri per valutare l’inquinamento dell’aria e, su questo fronte, siamo gli unici in Toscana. Anche sul biossido d’azoto non sembrano esserci troppi problemi: si parla di una media di 15µg/mc per Pistoia che è al quarto posto in regione alle spalle di Siena, Grosseto e Massa Carrara e non c’è nessun tipo di riduzione necessaria da attuare verso il 2030 ma questo aspetto è comune, sostanzialmente, a tutta la Toscana eccezion fatta per Prato e Firenze, segno che comunque l’area metropolitana deve ancora assestarsi del tutto. Una bella iniezione di fiducia per il nostro territorio, confidando che la tendenza possa proseguire anche nei prossimi anni.

Saverio Melegari