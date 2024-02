La Provincia e il piano alienazioni. In testa l’ex caserma dei pompieri

Quattro milioni di euro complessivi derivano dal piano delle alienazioni della Provincia di Pistoia che è stato pubblicato in questi giorni dall’ente di piazza San Leone: di questi, le voci più significative riguardano la cittadina termale, come del resto lo era già in quello presentato precedentemente, e che adesso è stato riaggiornato per il triennio 2024-26.

Andando nel dettaglio, per l’anno in corso al primo posto c’è l’ex caserma dei Vigili del Fuoco di corso Roma: due piani fuori terra, torre d’esercitazione per un totale di 680 metri quadrati ricordandosi che il piazzale retrostante con ingresso da viale Melani è in comodato gratuito al Comune per un parcheggio pubblico. La quotazione per l’intera struttura è di 990.400 euro. Sempre a Montecatini, all’interno dell’edificio dell’ex Apt di viale Manzoni restano in vendita un fondo commerciale ed un magazzino che fanno parte della struttura al piano terra e seminterrato: qui le cifre, non ritoccate verso il basso, sono rispettivamente di 457.500 euro e poco meno di 160mila per il magazzino. Una vicenda parecchio ingarbugliata, quella della palazzina ex Apt, fra passaggi di competenze e comodati con il coinvolgimento anche del Comune di Pistoia.

Tornando nel capoluogo, nel piano dell’anno in corso ci sono fra i beni da alienare soltanto dei terreni fra via di Collegigliato, in traversa di Pracchia in collina ed una ex rimessa cantoniera lungo la SP5 "Montalese". L’altro bene con un valore decisamente alto è ad Agliana, in piazza Giovanni XXIII, con locali della dimensione complessiva di 665mq che, in precedenza, ospitava l’asilo nido comunale: in questo caso la stima base di vendita è di 675mila euro.

Passando, invece, a quanto stabilito per il 2025 il piano complessivo prevede una stima di un milione e 604mila euro con la parte del leone che arriva tutta dalla montagna e, nello specifico, di Abetone Cutigliano con i 28 box al piano interrato in via Brennero ovvero, per intendersi, sotto piazza delle Piramidi: in questo caso si parla di magazzini, negozi ed uffici. L’incanto col valore più alto, invece, è l’ex circolo-teatro de La Lima a Cutigliano, chiuso oramai da parecchio tempo, per un totale di circa 200mila euro tra l’edificio primario ed il magazzino. Per l’ultimo anno del piano, ovvero il 2026, sostanzialmente al momento non c’è niente se non dei resedi stradali per un valore complessivo di 15mila euro: ma lì siamo a lungo raggio e potrà essere riaggiornato nei prossimi mesi.

Saverio Melegari