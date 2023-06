La piscina in difficoltà "Danni per il temporale"

Nuova polemica tra il Centro Nuoto Montecatini e il Comune. La cooperativa lamenta una situazione difficile. "A causa di una improvvisa bomba d’acqua – dice il gestore della piscina comunale – durata una decina di minuti le vasche sono state travolte una quantità incredibile di pioggia. In particolare, le piscine estive hanno avuto le maggiori criticità essendosi in brevissimo tempo riempite le vasche di compenso nella sala filtri già colpite in occasione dell’esplosione della cabina elettrica del novembre 2022. Abbiamo tentato con tutte le nostre forze di porre in essere tutte le azioni necessarie per evitare un disastroso allagamento dalla sala filtri con tutti gli elementi tecnologici appena riparati. Nel mentre, si allagava la hall e buona parte del bar data la violenza del temporale. Siamo riusciti a salvare la sala filtri aprendo tutte le prese di fondo e fino a che siamo anche stati supportati dalla fornitura elettrica effettuando controlavaggi in serie dei filtri per aumentare la portata dell’acqua in fogna. Purtroppo la situazione è diventata critica quando è venuta a mancare la luce per un presumibile problema Enel".

"Immersi nell’acqua fino alle caviglie si è evitato il peggio e gli unici danni allo stato attuale riscontrati si rilevano in alcuni interruttori elettrici – continuano – anche nella parte invernale a seguito dei vari tentativi di riarmo da remoto della rete elettrica effettuati da Enel che non riuscendo a riattivare facevano avere degli spunti molto violenti alle nostre apparecchiature. Come sempre fatto, verificheremo e ripareremo".