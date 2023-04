La Pasquetta dei bimbi è all’ippodromo Sesana

Per iniziativa dell’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con Snaitech, è in programma la nuova edizione di Bimbofantasy - Il magico mondo dei giochi e della fantasia che si tiene nel parco giardino dell’ippodromo Snai Sesana domani, il giorno di Pasquetta. Bimbofantasy, la "grande festa della famiglia" torna dopo i successi dello scorso anno, ancora più bella e ricca di iniziative, con un programma accattivante e invitante per tutti i bambini e i loro accompagnatori, che per essere realizzato, utilizzerà gran parte dell’ippodromo. Dalle 9 alle 19 i veri protagonisti della festa saranno i bambini che avranno a disposizione un susseguirsi incredibile di spettacoli, laboratori ludicodidattici, musicaal, animazione, intrattenimenti di ogni genere e tra questi il battesimo della sella, giro in calesse e sui favolosi pony, trucca bimbi, percorso in mountain bike, gran ballo delle Principesse, pista dei kart a pedali. Potranno imparare l’arte della magia e come catturare i fantasmi oppure realizzare gigantesche bolle di sapone, assistere alle parate con gruppi musicali e i personaggi delle favole e dei cartoons. Sarà possibile rivivere le emozioni di un villaggio medievale, assistere a duelli di spadari, provare il tiro con l’arco, visitare la mostra dedicata a Barbie, quella dedicata al lupo e visitare il museo dell’Ippodromo. Si potrà saltare sui gonfiabili, alcuni di dimensioni gigantesche come la caserma e la grandissima carrozza della principessa con oltre trenta metri di giochi all’interno.