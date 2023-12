La palla a spicchi muove la retina per aiutare i diversamente abili

Lo sport ha da sempre un valore imprescindibile di inclusione sociale, che non di rado si accompagna alla solidarietà. Oggi e domani sono in programma la finale terzo e quarto posto e la finalissima del Trofeo Borelli, giunto ormai alla 53ª edizione, organizzato al palazzetto dello sport dalla locale Cestistica Audace in ricordo di Maurizio Borelli, prematuramente scomparso ad appena 15 anni al rientro da una partita di basket.

Un quadrangolare che vedrà scendere in campo, oltre ai padroni di casa, anche Folgore Fucecchio, Nuovo Basket Altopascio e Shoemakers Monsummano, per una due giorni all’insegna del basket ma soprattutto dell’amicizia, del divertimento e, da quest’anno, anche della solidarietà: il ricavato delle due serate sarà interamente devoluto al Centro sociale per diversamente abili ’Il Faro a Veneri’, della Società della Salute della Valdinievole. Sport e solidarietà a braccetto, dunque.