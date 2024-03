La nuova lista civica ’Scelgo Montecatini’ si schiera con Baroncini

Un gruppo di imprenditori attivi nel commercio e nel turismo è pronto a formare una lista civica per sostenere il sindaco uscente Luca Baroncini. Il sodalizio, chiamato ’Scelgo Montecatini’, chiede di incontrare al più presto i vertici del centrodestra per valutare la possibilità di essere ammessi nella coalizione. Dopo gli esercenti che fanno riferimento all’ex assessore Andrea Bonvicini, confluiti nella coalizione che fa riferimento al candidato Edoardo Fanucci, arrivano quelli legati all’amministrazione uscente. Il portavoce è il broker immobiliare Nicola Garofalo.

I temi legati al turismo e al commercio, senza dubbio, diventeranno sempre più caldi man mano che la campagna elettorale entrerà nel vivo. La crisi legata alle presenze, aggravata dai due anni di pandemia, ha creato gravi difficoltà a tutti gli operatori del settore, con pesantiicadute anche dal punto di vista occupazionale. Il nuovo gruppo vede nella continuità con l’attuale amministrazione la giusta strada da percorrere per migliorare la situazione. "È nato il progetto civico Scelgo Montecatini. Siamo un gruppo di imprenditori – spiega Garofali, imprenditore nella zona sud della città – e cittadini che non hanno tessere di partito ma che proviene dalla società civile. Siamo interessati a sviluppare progetti per il rilancio di Montecatini terme soprattutto per eventi, turismo e commercio. Crediamo che sia opportuno riconfermare il sindaco Luca Baroncini e l’amministrazione uscente alla guida della città, perché la continuità è fondamentale per le imprese".

Garofalo ricorda che "la città ha passato momenti difficili in questi anni, e le dinamiche amministrative sono state pesantemente condizionate dalla pandemia, che avrebbe messo chiunque a dura prova. Nonostante ciò, il sindaco ha tenuto la barra dritta e insieme alla sua giunta, è riuscito a portare in città diversi milioni di euro, soprattutto per ristrutturare gli impianti sportivi". Il portavoce di ’Scelgo Montecatini’ afferma che "investire nelle infrastrutture sarà fondamentale per il rilancio del turismo e la città non può permettersi di perdere tempo con tanti esperimenti. Per questo se la coalizione di centrodestra vorrà allearsi con noi, noi siamo a disposizione".

Il sindaco Luca Baroncini è soddisfatto della nascita di una nuova lista di commercianti. "È una iniziativa spontanea da parte di cittadini che certamente mi incuriosisce, e mi fa piacere che ci sia un seguito nei nostri confronti da parte anche di persone nuove all’impegno per il comune. La coalizione di centro-destra nel suo insieme valuterà ogni possibile alleanza con liste civiche, purché ci siano le condizioni e coerenza con i nostri valori tradizionali, cui non veniamo mai meno".

Daniele Bernardini