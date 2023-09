La nuova infrastruttura Cavalcaferrovia aperto

È stato inaugurato il cavalcaferrovia di Pieve a Nievole che collega le strade regionali 435 e 436 e sostituisce per i veicoli i due passaggi a livello di via Bonamici e via Marconi. Il nuovo cavalcaferrovia è stato realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito delle opere per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini.

La nuova infrastruttura prevede due rotatorie. L’opera è stata completata con l’installazione di barriere di sicurezza ed acustiche, realizzate con pannelli fonoassorbenti e montanti in acciaio di altezza minima 1,10 metri.

Il cavalcaferrovia consente di superare il semaforo all’incrocio tra via Bonamici e via Roma. La nuova strada, a due corsie e lunga circa 450 metri, presenta anche banchine da 1 metro e un marciapiede pedonale di larghezza 1 metro e mezzo sul lato ovest, oltre a un marciapiede di servizio, che non è transitabile dai pedoni sul lato est. Adesso la modifica alla viabilità è quasi del tutto completata.

"Provenendo da nord, lasciata la grande rotonda che verrà ultimata a breve e che collega anche le vie Colonna, Milano, Como, Donatori e Mimbelli – fa sapere il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti – la strada attraversa dapprima un tratto pianeggiante e rettilineo, dove in seguito si innesterà il previsto piano attuativo ex Minnetti per il quale sono già state realizzate le predisposizioni dei sottoservizi; quindi inizia una rampa in rilevato in terreno stabilizzato a calce o, dove l’altezza è maggiore, in blocchi posti al fine di ridurre i carichi sul terreno, in parte confinato con muri di sostegno". Il lavoro dunque è stato ultimato secondo il progetto, nonostante le polemiche e ritardi. "La ferrovia viene superata con un manufatto in cemento armato lungo 44,80 metri – prosegue il sindaco – La nuova strada è provvista di canalizzazioni per fibra ottica e dotata di illuminazione pubblica a Led. L’opera sarà a breve completata con varie rifiniture, inoltre sarà terminata la rotatoria nord inclusi i marciapiedi su via Milano da riasfaltare. Sulla rotatoria sud, in via Empolese, dove ora c’è la linea continua, sarà posto in opera un cordolo per impedire la svolta per chi proviene da Monsummano a sinistra in via del Melo. Con l’ultimazione di questo sottopasso permetteremo così la ricucitura delle zone nord e sud per pedoni e ciclisti".

Arianna Fisicaro